Telegram Хакеры

Лишиться аккаунта Telegram можно очень легко

Александр



По данным «Кода Дурова», мошенники изобрели хитрый способ угона аккаунтов Telegram. Уже появились первые жертвы этой схемы, так что стоит быть осмотрительным, но главное — нужно знать, как действуют злоумышленники, и быть настороже, чтобы не попасться на их уловки.

Сначала мошенники покупают или угоняют какой-нибудь популярный канал, после чего все его подписчики становятся мишенью аферы. Угонщики меняют название канала на «Уведомления» или что-то подобное, удаляют весь контент, меняют аватарку на логотип Telegram и публикуют пост о входе с неизвестного устройства. Пользователю предлагается пройти авторизацию на сайте, который якобы принадлежит Telegram. На самом деле это фишинговый сайт, предназначенный для кражи логинов и паролей.



По всей видимости, хакеры настроили перехват и использование данных в реальном времени, и они моментально используют для взлома аккаунта те данные, которые указывает жертва.

Если жертва всюду использует одну и ту же связку логин-пароль, у неё могут угнать не только аккаунт Telegram, но и учётные записи в других сервисах (почту, соцсети, банковский кабинет и т. п.) Примечательно, что мошенники дают в фейковом предупреждении абсолютно грамотный и правильный совет по защите аккаунта — нужно включить двухэтапную аутентификацию. Когда она активна, вход в Telegram подтверждается в два шага: сначала нужно указать код, который приходит в Telegram на другом устройстве или по SMS, а затем ещё и пароль.

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Рекомендации

Рекомендации

Появился фейковый Ozon. Его очень легко спутать с настоящим

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Комментарии

+60
evilkasatka
Меня бы смутило, если у моих уведомлений появилось бы 8к подписчиков
2 часа назад в 18:09
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+170
iroccka
А что в телеге используется пара логин/пароль? Могу конечно ошибаться т.к. регистрировался очень давно, но на смартфоне я вводил номер телефона и код из смс, возможно ошибаюсь поправьте.
час назад в 19:22
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