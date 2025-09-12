Логин, пароль, развод: мошенники стали дарить фейковые криптокошельки

Александр

Фото freepik

Мошенники начали массово рассылать россиянам сообщения с данными доступа к якобы заброшенным криптокошелькам с крупным балансом. В сообщениях содержатся логин, пароль и ссылка на фишинговую платформу, имитирующую интерфейс популярной криптобиржи. Преступники играют на человеческой жадности и любопытстве, предлагая легкий доступ к значительным суммам в криптовалюте.

При попытке вывода средств система запрашивает «повышение статуса» счета, требующее внесения реальных денежных средств. Это классическая схема обмана, где жертве предлагают мнимую выгоду в обмен на предварительный платеж. После внесения средств доступ к платформе блокируется, а мошенники исчезают с деньгами.



Фишинговые платформы отличаются высоким качеством визуального исполнения и могут имитировать известные криптовалютные биржи и кошельки. Однако при внимательном изучении обычно обнаруживаются признаки мошенничества: несоответствие доменного имени, отсутствие SSL-сертификата или контактных данных поддержки.

Эксперты рекомендуют никогда не переводить деньги для «разблокировки» или «повышения статуса» счёта и не использовать полученные из непроверенных источников логины и пароли. Для проверки подобных предложений следует обращаться только на официальные сайты криптоплатформ через проверенные каналы и игнорировать подобные сообщения.
