Логин, пароль, развод: мошенники стали дарить фейковые криптокошельки



Фото freepik



Мошенники начали массово рассылать россиянам сообщения с данными доступа к якобы заброшенным криптокошелькам с крупным балансом. В сообщениях содержатся логин, пароль и ссылка на фишинговую платформу, имитирующую интерфейс популярной криптобиржи. Преступники играют на человеческой жадности и любопытстве, предлагая легкий доступ к значительным суммам в криптовалюте. Мошенники начали массово рассылать россиянам сообщения с данными доступа к якобы заброшенным криптокошелькам с крупным балансом. В сообщениях содержатся логин, пароль и ссылка на фишинговую платформу, имитирующую интерфейс популярной криптобиржи. Преступники играют на человеческой жадности и любопытстве, предлагая легкий доступ к значительным суммам в криптовалюте. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

При попытке вывода средств система запрашивает «повышение статуса» счета, требующее внесения реальных денежных средств. Это классическая схема обмана, где жертве предлагают мнимую выгоду в обмен на предварительный платеж. После внесения средств доступ к платформе блокируется, а мошенники исчезают с деньгами.Фишинговые платформы отличаются высоким качеством визуального исполнения и могут имитировать известные криптовалютные биржи и кошельки. Однако при внимательном изучении обычно обнаруживаются признаки мошенничества: несоответствие доменного имени, отсутствие SSL-сертификата или контактных данных поддержки.Эксперты рекомендуют никогда не переводить деньги для «разблокировки» или «повышения статуса» счёта и не использовать полученные из непроверенных источников логины и пароли. Для проверки подобных предложений следует обращаться только на официальные сайты криптоплатформ через проверенные каналы и игнорировать подобные сообщения.