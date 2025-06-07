Ловушка в рабочем чате: мошенники атакуют самых полезных для общества людей





МВД предупредило о новой мошеннической схеме, активно использующей корпоративные чаты в мессенджерах, особенно в Telegram. Основной мишенью злоумышленников стали работники сферы образования и здравоохранения. Мошенники создают поддельные групповые чаты, название и состав которых тщательно копируют реальные подразделения организаций.

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