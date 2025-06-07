Ловушка в рабочем чате: мошенники атакуют самых полезных для общества людей

Александр



МВД предупредило о новой мошеннической схеме, активно использующей корпоративные чаты в мессенджерах, особенно в Telegram. Основной мишенью злоумышленников стали работники сферы образования и здравоохранения. Мошенники создают поддельные групповые чаты, название и состав которых тщательно копируют реальные подразделения организаций.

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Работнику приходит приглашение вступить в такой чат, где уже присутствуют фейковые аккаунты коллег, а иногда и настоящие сотрудники, не подозревающие об обмане. Затем в чат поступает срочное указание от «руководителя» — например, зарегистрироваться в корпоративном боте, обновить учётные данные или подтвердить доступ к системе.

Когда жертва выполняет действие и получает на телефон код подтверждения, фальшивые коллеги массово начинают публиковать в чат свои коды. «Руководитель» хвалит их за скорость. Поддавшись искусственно созданной спешке, групповому давлению и примеру «коллег», жертва теряет бдительность и также публикует свой конфиденциальный код, который тут же перехватывают мошенники.

Особая уязвимость медиков и педагогов объясняется открытой публикацией сведений о сотрудниках на сайтах учреждений, что даёт преступникам готовую базу для создания правдоподобных фейков. МВД предупреждает: никогда и никому не передавайте коды из SMS или push. Эта схема пополнила список угроз, включающих поддельные QR-коды, аферы с подработкой и «любовные» мошенничества, связанные с псевдоинвестированием.

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