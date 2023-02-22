Раскрыта новая схема обмана. Люди думают, что зарабатывают, а на самом деле отдают деньги мошенникам





Полиция рассказала об относительно свежей схеме обмана, которая уже активно практикуется злоумышленниками. Люди теряют на ней огромные суммы — сотни тысяч рублей.



Мошенники находят человека, желающего зарабатывать в интернете, и предлагают ему накручивать продажи различных товаров за вознаграждение. Они дают ему ссылку, просят оплатить покупку, а израсходованные средства плюс вознаграждение зачисляют на виртуальный счёт. Мошенники прощупывают возможности жертвы и постепенно втираются в доверие: сначала они просят покупать дешёвые товары и действительно перечисляют возмещение за покупки и платят за услугу. Затем товары, которые нужно покупать, становятся всё более дорогими, а выплаты в какой-то момент прекращаются. Жертва не получает купленные вещи, а её деньги уходят на банковские счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичиваются и оказываются у мошенников.



Самое интересное начинается, когда человек попросит вывести деньги с этого счёта на его карту. Мошенники скажут, что это невозможно из-за технических сложностей и попросят оплатить решение проблемы, пообещав сразу же возместить расходы. Расчёт на то, что жертва не захочет терять то, что уже потеряла, и сохранит надежду на то, что это можно вернуть.

