Компания Positive Technologies, специализирующаяся на киберугрозах, рассказала о новых уловках телефонных мошенников. Если раньше они звонили потенциальным жертвам, то теперь всё чаще добиваются того, чтобы жертва позвонила им сама. Логика такова: когда человек сам совершает какие-либо действия по своей инициативе, гораздо легче втереться к нему в доверие и обмануть его.
Способов заставить жертву позвонить несколько:
- Пустой звонок со сбросом вызова
- SMS-сообщение якобы от банка с просьбой перезвонить в call-центр
- Письмо по электронной почте с оповещением о скором окончании срока действия пробной подписки на какой-либо сервис с номером телефона, позвонив на который можно отказаться от подписки
В распространённости этих схем отчасти «виноваты» банки, которые советовали не общаться с незнакомцами на финансовые темы по телефону, а перезванивать в call-центр организации, из которой якобы звонят. Чтобы придать видимость того, что человек звонит в банк, мошенники прибегают к автответчикам и голосовым ассистентам, которые соединяют с сотрудником для решения вопроса. Далее идут в ход хорошо отработанные схемы — например, блокировка подозрительного перевода и необходимость перевести деньги на защищённый счёт (на самом деле счёт мошенников).
Впрочем, наблюдается совершенствование схем вывода денег. Недавно было зафиксировано несколько случаев, когда мошенники, представлявшиеся сотрудниками банка, просили клиентов установить обновлённую версию мобильного приложения, а затем через это приложение совершалось хищение.
У всех мошеннических схем есть общая черта — жертва сама идёт на контакт, и чем охотнее она это делает, тем проще ей расстаться со своими деньгами.
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