Магазины с фейковыми скидками на электронику могут обчистить любого

В России снова стали появляться мошеннические интернет-магазины. Они предлагают купить электронику с огромными скидками, но на деле их владельцы просто крадут чужие деньги и исчезают.
Такие магазины существовали и раньше, а сейчас мошенники заметно модифицировали свою схему. Они используют базы с утечками и организовывают адресную рассылку по электронной почте, SMS, в мессенджерах или соцсетях от имени популярных торговых сетей. Например, человеку в день его рождения может прийти персональное предложение купить любые товары со скидкой 50%, а при оплате через СБП якобы предусмотрен дополнительный 10-процентный кэшбэк. Письмо оформлено грамотно и красиво, будто бы его прислала крупная организация, которая содержит в штате дизайнеров и маркетологов.
Ссылка из письма ведёт на сайт, который дублирует известный интернет-магазин, цены и правда оказываются в два раза ниже, чем в других местах. Обрадованный пользователь добавляет товары в корзину, указывает адрес доставки, переходит к оплате и видит сообщение, что нужно заплатить через СБП, а для этого потребуется перевести сумму покупки по номеру карты через банковское приложение. После отправки денег ему предложат ждать курьера, но, конечно же, никто не приедет.
Распознать мошенников не так уж сложно. Можно обратить внимание на адрес, с которого пришло письмо — вероятно, он будет липовым, хотя у спамеров есть возможность подделать его. Адрес сайта тоже не соответствует настоящему. И конечно же, оплата через СБП происходит не так, как предлагают мошенники — нужно отсканировать QR-код или перейти в банковское приложение, где выставлен счёт на оплату, а не переводить деньги по номеру телефона или, тем более, номеру карты.
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