Магазины стали выдавать очень странные чеки. И никто не понимает, что это и зачем

Пользователь «Хабра» Nikolay_Po рассказал, что получил по электронной почте странный кассовый чек. Некто, указавший его email, очень дёшево купил яблоки и хурму — по 54 и 29,55 руб. за килограмм соответственно. Nikolay_Po сделал предположение, что это спам — якобы таким образом рекламируется магазин, где цены на самом деле гораздо выше.
Жертва получает нежелательную рекламу в виде чека покупки, которую она, жертва, не совершала, с заманчивыми ценами на продукты и данными продавца, включая адрес, сайт и телефон. В результате, нежелательная реклама достигает своей цели, жертва заинтересована удивительной ценой на продукт и посещает сайт продавца, указанный на электронном чеке. Единственное ненастоящее и подозрительное — это нереальные цены и наличие возврата. При этом электронный чек возврата может не попадать на электронную почту вообще, если возврат делается прямо на кассовом аппарате с выдачей бумажного чека.
Чек настоящий, он успешно проходит проверку в базе данных налоговой службы. Если это действительно спам, избавиться от него непросто. Можно заблокировать получение писем от оператора фискальных данных, но тогда в папку со спамом будут отправляться письма с чеками за реально совершённые покупки.
Комментаторы выразили сомнение в том, что кто-то будет использовать такой вид продвижения продаж. Это слишком затратно, ведь если отменять все такие чеки, к юрлицу возникнут вопросы со стороны налоговой службы. Было высказано предположение, что кто-то отмывает таким способом деньги — например, сотрудник торговой организации проводит покупку на чужой email, а затем делает отмену и забирает наличные деньги из кассы. Но он бы мог указывать несуществующий адрес, чтобы не привлекать внимание посторонних людей.
Не исключено, что имела место ошибка, и кто-то просто опечатался при наборе адреса электронной почты. Топикстартеру посоветовали связаться с магазином и спросить, где купленные им товары или деньги за них, но это может расцениваться как мошенничество, ведь в реальности он ничего не платил. Примечательно, что это не единичный случай. В комментариях отметилось ещё несколько пользователей «Хабра», которым приходили подобные чеки за покупки, которые они не совершали.