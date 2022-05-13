Магазины Спам

Магазины стали выдавать очень странные чеки. И никто не понимает, что это и зачем

Александр


Пользователь «Хабра» Nikolay_Po рассказал, что получил по электронной почте странный кассовый чек. Некто, указавший его email, очень дёшево купил яблоки и хурму — по 54 и 29,55 руб. за килограмм соответственно. Nikolay_Po сделал предположение, что это спам — якобы таким образом рекламируется магазин, где цены на самом деле гораздо выше.

Жертва получает нежелательную рекламу в виде чека покупки, которую она, жертва, не совершала, с заманчивыми ценами на продукты и данными продавца, включая адрес, сайт и телефон. В результате, нежелательная реклама достигает своей цели, жертва заинтересована удивительной ценой на продукт и посещает сайт продавца, указанный на электронном чеке. Единственное ненастоящее и подозрительное — это нереальные цены и наличие возврата. При этом электронный чек возврата может не попадать на электронную почту вообще, если возврат делается прямо на кассовом аппарате с выдачей бумажного чека.

Чек настоящий, он успешно проходит проверку в базе данных налоговой службы. Если это действительно спам, избавиться от него непросто. Можно заблокировать получение писем от оператора фискальных данных, но тогда в папку со спамом будут отправляться письма с чеками за реально совершённые покупки.

Комментаторы выразили сомнение в том, что кто-то будет использовать такой вид продвижения продаж. Это слишком затратно, ведь если отменять все такие чеки, к юрлицу возникнут вопросы со стороны налоговой службы. Было высказано предположение, что кто-то отмывает таким способом деньги — например, сотрудник торговой организации проводит покупку на чужой email, а затем делает отмену и забирает наличные деньги из кассы. Но он бы мог указывать несуществующий адрес, чтобы не привлекать внимание посторонних людей.

Не исключено, что имела место ошибка, и кто-то просто опечатался при наборе адреса электронной почты. Топикстартеру посоветовали связаться с магазином и спросить, где купленные им товары или деньги за них, но это может расцениваться как мошенничество, ведь в реальности он ничего не платил. Примечательно, что это не единичный случай. В комментариях отметилось ещё несколько пользователей «Хабра», которым приходили подобные чеки за покупки, которые они не совершали.
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Комментарии

estet
+1565
estet
Мне тоже приходят, задолбали, бывает по три в день, тоже не понял в чем петрушка
13 мая 2022 в 14:02
#
Seagull
–878
Seagull
Лох не мамонт, не вымрет
13 мая 2022 в 14:04
#
kardigan
+2472
kardigan Seagull
А нас то на чём нагревают, если я знаю по чём кг яблок и растаюсь с деньгами добровольно? Чеки мне по баробану.
13 мая 2022 в 14:12
#
tellurian
+3680
tellurian Seagull
Ждём когда у вас будет рейтинг -1000 😃
13 мая 2022 в 14:57
#
Seagull
–878
Seagull tellurian
Почему это волнует вас и не волнует меня ?
13 мая 2022 в 15:51
#
tellurian
+3680
tellurian Seagull
Не столько волнует, сколько интересно
13 мая 2022 в 17:02
#
Seagull
–878
Seagull Олег Воронин
Сколько умных слов для человека, неспособного сделать нормальное приложение и копи пастящего чужые статьи с десятком ошибок ?
13 мая 2022 в 17:08
#
0
Nikitos
Сегодня получил подобную шляпу
13 мая 2022 в 16:41
#
Руслан
+61
Руслан
Тоже сегодня два чека прилетело. Еще и оплата 12 рублей картой, 30 рублей наличными. Это цены какого века?)))) чек по базе не пробивается.
Вчера в 10:51
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Руслан
+61
Руслан Руслан
И покупатели в этих чеках как всегда Иванов И.И.))
Вчера в 10:53
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