VPN YouTube

Депутат Госдумы: YouTube надо заблокировать, а за обход блокировки детьми — сажать их родителей

Александр



В передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» разгорелись нешуточные страсти. Обсуждалась допустимость использования VPN для обхода блокировок.

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что не видит никакой трагедии, если в России будет заблокирован YouTube. По её словам, это пойдёт только на пользу — дети снова будут читать книги, а если родители не в состоянии привить им правильные ценности, то это их недоработка в воспитании. Владимир Соловьёв возразил, заявив, что дети всё равно не будут читать книги, а поставят VPN и продолжат пользоваться ютубом. Он спросил Бутину, стоит ли сажать родителей таких детей, на что Бутина ответила «Конечно. Конечно. А кто воспитывал?»

Всего одна минута, а какой накал:



Российские чиновники неоднократно комментировали вопрос о введении ответственности за использование VPN для обхода блокировок. В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что сам использует VPN и не видит в этом ничего предосудительного, ведь это не запрещено законом.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас подтвердил в своём телеграм-канале, что российские власти не собираются вводить ответственность за использование VPN. Его поддержал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он предположил, что Мария Бутина высказала идею об уголовной ответственности родителей за пользование их детьми VPN-сервисов «в пылу дискуссии, поддавшись эмоциям». Хинштейн считает, что вместо этого необходимо работать над более эффективными методами блокировки запрещённых ресурсов и инструментов, позволяющих получить доступ к таким ресурсам.

Одна из стран с наиболее жёсткой цензурой в интернете — Китай, именно на неё по большей части, вероятно, ориентируются российские власти, когда вводят всё новые и новые запреты. В Китае запрещены все VPN-сервисы, кроме государственных, а организация VPN-сервиса без лицензии преследуется по закону. За использование иностранных VPN для обхода блокировок ответственности не предусмотрено, но если будет установлено, что VPN использовался для совершения противоправных действий, за это предусмотрен штраф (до 5 000 юаней для физлиц и до 15 000 юаней для юридических лиц) и другие меры воздействия вплоть до лишения свободы.



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Комментарии

+3800
Gabriel
Дорогая редакция, вы уже стали зрителями Соловьева?)))
Поздравляю.
П.с:
Отсидите полгода в одиночке как Бутина не такую хрень сморозите.)
Сегодня в 16:14
#
кумыс английский
+1
кумыс английский Gabriel
Ты типа дал сейчас оправдательную мысль словам этой рыжей бабе?)))на минутку — она депутат в РФ. И она вещает это по федеральному каналу!
Сегодня в 16:34
#
+3800
Gabriel кумыс английский
Научитесь для начала излагать свои мысли без определенных и не определенных артиклей( типа/как бы)
И уважительно относиться к женщинам, какими дурами они не были, иначе в какой-то момент вы так начнёте обращаться к своей сестре, маме, дочери.
Никто никого не оправдывает. Человек высказал своё мнение, оно не правильное, спорное и не всем нравится. В этом вся суть свободы мнений.
Сегодня в 16:53
#
+157
den3221 Gabriel
Некоторым свободу мнения лучше держать при себе! И купировать как головную боль! А то ведь знаете как оно бывает с больной головы на здоровую!
Сегодня в 16:58
#
+3800
Gabriel den3221
А если этим некоторым завтра станете Вы?

Сегодня в 17:03
#
vla9imir9
+18
vla9imir9 Gabriel
Негоже уважительно относиться к человеку выражающему подобные бредовые идеи, независимо от половой принадлежности.
У вас, позвольте угадать, с детства был привит культ женщины? Возможно вы воспитывались только женщинами?
2 часа назад в 18:00
#
+3800
Gabriel vla9imir9

Культ женщины оперирует типично религиозными понятиями любви, блага, почитания и пр.
Твердой и однозначной доктрины в нем нет, но его примерное содержание состоит в том, что есть некая высшая сущность, называемая любовью, и женщина является проводником любви в мир.
Уважение это не про культ, а про нормальное воспитание.
Вы к своей, жене, сестре, маме, дочери как к # одну относитесь или с уважением?
2 часа назад в 18:22
#
+157
den3221 Gabriel
А вы разве не заметили что у нас и так забрали эту самую свободу в каком то роде! Я это к чему некоторые мнения как и идеи и поступки иногда стоит обдумывать! А то ведь на мнения одних может оказаться мнения других более весомые.
2 часа назад в 18:02
#
+3800
Gabriel den3221
Весомыми мнения могут быть лишь с разумными аргументами, а не по принципу нравится не нравится.
2 часа назад в 18:21
#
+157
den3221 Gabriel
Вот и я про то же! Некоторые мнения лучше держать при себе! Это я про эту барышню депутата! Ну я думаю вы это и так понимаете.
час назад в 19:30
#
i_Mobilka
+41
i_Mobilka
Странная позиция считать, что блокировка ютюба решит все проблемы. Лично я смотрю только познавательные каналы и каналы связанные с различной электроникой. Почему из-за каких-то уродов, которые ищут на ютюбе запрещённый контент, должны страдать все остальные?
Постоянно приводят в пример RUTUBE... Интересно, это конченное приложение хоть кто-нибудь устанавливал и пробовал ли им пользоваться?! Это худшее приложение из всех 164 установленных на моём айфоне. И ведь этому приложению уже не 1 год, а до сих пор в нём все реализовано через жопу.
Пускай сперва сделают полноценную альтернативу ютюбу, а потом блокируют его.
Сегодня в 16:44
#
+3800
Gabriel i_Mobilka
Конечно не решит.
Но вот смотрите. Нам отключили то, отключили сё, возможность платить с телефона, не помню что там ещё .
А вот ютуб не блокируют. Странно правда?
Возникает вопрос:
Для кого ютуб важнее. И вообще что такое ютуб для нас и что такое ютуб который смотрим мы для Них?
Сегодня в 17:00
#
+752
Ufoer Gabriel
Если так о детях пекутся, пусть делают специальные тарифы для детей, где блокируют все что захотят. А я как взрослый человек сам решу что мне смотреть и где.
2 часа назад в 17:49
#
+3800
Gabriel Ufoer
Взрослый это ведь не про возраст.
Бутина тоже взрослая, и?
Где гарантия что вы лучше?
Без обид, ничего личного. Это риторический вопрос)
2 часа назад в 18:41
#
+752
Ufoer Gabriel
Лучше чем Бутина? Ну, я не несу вздор на федеральных каналах. Уже только этим я лучше 😂
2 часа назад в 18:44
#
S.T.A.L.K.E.R.
+547
S.T.A.L.K.E.R. i_Mobilka
Этому приложению тоже не первый год 😂😂😂
Вы замечаете какие-то функциональные изменения в нём последние года ?! 😄😄😄
Я лично нет 😁😁😁
час назад в 19:45
#
+157
den3221
У меня от одного ее выражения лица какой то природный страх появляется!!! Фото такое наверное, прям желтит!
Сегодня в 17:00
#
+24
NoName
Типичный едрорас, я даже не удивлён. Они уже в край ах…. от безнаказанности и возомнили себя вершителями судеб, если что-то им не нравится или идёт не по их планам, значит надо сажать, а завтра они крепостное право вернут и захотят стать боярами и купцами. Твари.
2 часа назад в 18:16
#
+4
Александр Шишканов
Как же достали уже эти депутаты! Повторяют и повторяют, как попугаи: "Надо заблокировать Ютуб, надо заблокировать Ютуб". Да не Ютуб надо блокировать, а надо расформировать так называемую Госдуму, ну или хотя бы выгнать оттуда таких, как Бутина. Неужели она не может понять: кто захочет найти какую-нибудь ерунду, тот и без Ютуба её найдёт. Получается, пол-Интернета что ли нужно блокировать?
2 часа назад в 18:31
#
tellurian
+4187
tellurian Александр Шишканов
В их представлении да.
Они именно этого и хотят. Автократия никчёмен может существовать.
В сша тоже блокируют, но не до такой паранойи как мне кажется
час назад в 19:11
#
tellurian
+4187
tellurian
Кто такая эта депутат? Откуда она?
час назад в 19:10
#
+850
mayor42
Как эта амбициозная дамочка с жительством на США вообще попала в Госдуму?
час назад в 19:16
#
+721
Grealex mayor42
Наверное спортсменка. Сейчас их там много.
час назад в 19:35
#
+1
Михаил Play Play
Да так вы меня достали с этим надо заблокировать Ютуб надо блокировать Ютуб задолбали реально.
час назад в 19:43
#
iProJora
+239
iProJora
Большинство детей в тиктоке сидят. А в госдуме видимо заняться нечем.
42 минуты назад
#
Alexey Zelenin
+2
Alexey Zelenin
Так, по существу, кто выбирал этого депутата? Как отозвать ее с должности и направить в соответствующее ее умственным способностям место?
22 минуты назад
#
Aspard
+493
Aspard
Какая отвратительная рожа.
15 минут назад
#
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