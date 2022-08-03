Депутат Госдумы: YouTube надо заблокировать, а за обход блокировки детьми — сажать их родителей





В передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» разгорелись нешуточные страсти. Обсуждалась допустимость использования VPN для обхода блокировок.



Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что не видит никакой трагедии, если в России будет заблокирован YouTube. По её словам, это пойдёт только на пользу — дети снова будут читать книги, а если родители не в состоянии привить им правильные ценности, то это их недоработка в воспитании. Владимир Соловьёв возразил, заявив, что дети всё равно не будут читать книги, а поставят VPN и продолжат пользоваться ютубом. Он спросил Бутину, стоит ли сажать родителей таких детей, на что Бутина ответила «Конечно. Конечно. А кто воспитывал?»



Всего одна минута, а какой накал:







Российские чиновники неоднократно комментировали вопрос о введении ответственности за использование VPN для обхода блокировок. В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что сам использует VPN и не видит в этом ничего предосудительного, ведь это не запрещено законом.



Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас подтвердил в своём телеграм-канале, что российские власти не собираются вводить ответственность за использование VPN. Его поддержал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он предположил, что Мария Бутина высказала идею об уголовной ответственности родителей за пользование их детьми VPN-сервисов «в пылу дискуссии, поддавшись эмоциям». Хинштейн считает, что вместо этого необходимо работать над более эффективными методами блокировки запрещённых ресурсов и инструментов, позволяющих получить доступ к таким ресурсам.



Одна из стран с наиболее жёсткой цензурой в интернете — Китай, именно на неё по большей части, вероятно, ориентируются российские власти, когда вводят всё новые и новые запреты. В Китае запрещены все VPN-сервисы, кроме государственных, а организация VPN-сервиса без лицензии преследуется по закону. За использование иностранных VPN для обхода блокировок ответственности не предусмотрено, но если будет установлено, что VPN использовался для совершения противоправных действий, за это предусмотрен штраф (до 5 000 юаней для физлиц и до 15 000 юаней для юридических лиц) и другие меры воздействия вплоть до лишения свободы.

