Маркетплейсы торгуют опасным орехом, на который подсели подростки



Фото freepik



Среди российских подростков распространилась новая опасная тенденция — употребление бетельного ореха (бинлана), обладающего психоактивным эффектом. Как выяснило издание «База», этот продукт, популярный в некоторых странах Азии, школьники активно заказывают на маркетплейсах и покупают в индийских магазинах. Их привлекает его опьяняющее действие и доступная цена, не превышающая тысячу рублей за пакетик с несколькими десятками грамм.

