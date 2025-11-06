Маркетплейсы торгуют опасным орехом, на который подсели подростки

Фото freepik
Среди российских подростков распространилась новая опасная тенденция — употребление бетельного ореха (бинлана), обладающего психоактивным эффектом. Как выяснило издание «База», этот продукт, популярный в некоторых странах Азии, школьники активно заказывают на маркетплейсах и покупают в индийских магазинах. Их привлекает его опьяняющее действие и доступная цена, не превышающая тысячу рублей за пакетик с несколькими десятками грамм.
Серьёзной угрозой является канцерогенный эффект: медицинские исследования и статистика из стран Азии связывают жевание бетеля с резким ростом заболеваемости раком ротовой полости. Власти Китая и Тайваня уже ввели ограничения на рекламу и продажу этого продукта. В России он пока не запрещён, хотя маркетплейсы уже начали убирать его из продажи.