Маркетплейсы торгуют опасным орехом, на который подсели подростки

Александр


Фото freepik

Среди российских подростков распространилась новая опасная тенденция — употребление бетельного ореха (бинлана), обладающего психоактивным эффектом. Как выяснило издание «База», этот продукт, популярный в некоторых странах Азии, школьники активно заказывают на маркетплейсах и покупают в индийских магазинах. Их привлекает его опьяняющее действие и доступная цена, не превышающая тысячу рублей за пакетик с несколькими десятками грамм.

Орех оказывает мощное воздействие на психику за счёт содержащегося в нем психоактивного вещества — ареколина. Это соединение действует как нейростимулятор, вызывая состояние эйфории, которое сопровождается характерными физиологическими реакциями: ощущением жара и помутнением сознания. Главная опасность бетельного ореха заключается не только в его непосредственном психотропном действии, но и в способности вызывать зависимость при регулярном употреблении. 

Серьёзной угрозой является канцерогенный эффект: медицинские исследования и статистика из стран Азии связывают жевание бетеля с резким ростом заболеваемости раком ротовой полости. Власти Китая и Тайваня уже ввели ограничения на рекламу и продажу этого продукта. В России он пока не запрещён, хотя маркетплейсы уже начали убирать его из продажи.

-1
Комментарии

+153
Gabriel
Ореховые наркоманы?
2 часа назад в 16:58
#