Маркетплейсы торгуют товарами, за покупку которых можно загреметь в тюрьму

Александр
Фото: Unsplash

Подросток из города Ноябрьска в ЯНАО приобрёл в одном из маркетплейсов набор с прозрачным замком, ключами и отмычками. Посылка так и не добралась до него — полиция постучалась быстрее.

Товар был куплен с доставкой из Китая и не прошёл таможенную проверку. Таможенники усмотрели в этом наборе «технические средства для негласного получения информации», оборот которых запрещён уголовным кодексом. Статья 138.1 УК предусматривает наказание за приобретение таких средств — штраф до двухсот тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до четырёх лет.

Таможенники сообщили данные получателя посылки в полицию. Когда полицейские выяснили, что покупателем является несовершеннолетний, они ограничились профилактической беседой и не стали ставить его на учёт. Как пояснил подросток, он не знал, что такой товар запрещено покупать, ведь он открыто продаётся в интернете. Полиция также учла, что товар не оказался у покупателя, то есть он не успел им воспользоваться.

Примечательно, что «набор инструментов для слесаря с прозрачным замком» доступен на Ozon, и к нему даже оставлено несколько отзывов. Очевидно, что его можно использовать для обучения незаметному вскрытию замков и проникновению в помещения. Вероятно, именно из-за приобретения именно этого товара у подростка чуть было не возникли проблемы с уголовным кодексом.



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Комментарии

tellurian
+2658
tellurian
Тоже был нужен, но не стал заказывать на Али. Решил не рисковать.
час назад в 15:48
#
tellurian
+2658
tellurian Дмитрий Могучев
Дома на двери замок надо было снять, ключа нет и надо высверливать только. Без ключа личинка не снимается.
Набор стоит 1000₽, а мастера хотят от 5000₽.
39 минут назад
#
+195
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Такой бред , статья до 4х лет за то что человек хочет научится вскрывать замки ?? Ну давайте ножи кухонные запретим заказывать , им же можно убить кого то . Ответственность должна наступать по факту преступления . Может химиков тоже учить перестанем ? А то мало ли они что запрещенное варить будут .
часов назад в 16:01
#
tellurian
+2658
tellurian AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Тут посмотрел фильм каменцщик, там он шпателем убивал 🤦‍♂️😂
А так и молоток с лопатой страшное оружие 🤣
38 минут назад
#
kardigan
+3471
kardigan
А к Озону у полиции претензий не нашлось. Они явно партиями заказывают. Или кишка тонка?!
12 минут назад
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