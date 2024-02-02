Маркетплейсы торгуют товарами, за покупку которых можно загреметь в тюрьму

Подросток из города Ноябрьска в ЯНАО приобрёл в одном из маркетплейсов набор с прозрачным замком, ключами и отмычками. Посылка так и не добралась до него — полиция постучалась быстрее.
Товар был куплен с доставкой из Китая и не прошёл таможенную проверку. Таможенники усмотрели в этом наборе «технические средства для негласного получения информации», оборот которых запрещён уголовным кодексом. Статья 138.1 УК предусматривает наказание за приобретение таких средств — штраф до двухсот тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до четырёх лет.
Таможенники сообщили данные получателя посылки в полицию. Когда полицейские выяснили, что покупателем является несовершеннолетний, они ограничились профилактической беседой и не стали ставить его на учёт. Как пояснил подросток, он не знал, что такой товар запрещено покупать, ведь он открыто продаётся в интернете. Полиция также учла, что товар не оказался у покупателя, то есть он не успел им воспользоваться.
Примечательно, что «набор инструментов для слесаря с прозрачным замком» доступен на Ozon, и к нему даже оставлено несколько отзывов. Очевидно, что его можно использовать для обучения незаметному вскрытию замков и проникновению в помещения. Вероятно, именно из-за приобретения именно этого товара у подростка чуть было не возникли проблемы с уголовным кодексом.
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