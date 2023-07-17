Маркетплейсы завалены контрафактом. Купить подделку легче, чем оригинал

Александр

Фото: Unsplash

За год объём контрафактной продукции на популярных российских маркетплейсов увеличился примерно в два раза. Об этом свидетельствует исследование компании IQ Technology, о котором рассказал «Коммерсантъ».

В исследовании было изучено около 15 тысяч карточек товаров с Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress. Как выяснилось, доля контрафакта среди смартфонов составляет 31%, ноутбуков — 30%, а смарт-часов — 63%. Чаще всего недобросовестные продавцы торгуют поддельной электроникой под видом продукции наиболее популярных брендов (Apple, Samsung и Xiaomi).

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«Подделки выполнены в дизайне оригинала, но имеют отличающиеся размеры и другую операционную систему, если речь идет про устройства Apple, то вместо iOS установлен Android. Коробка выполнена из бумаги низкого качества, а изображение нанесено отличным способом», — рассказал Управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов.

Фейковая электроника чаще всего производится в Китае, Пакистане и Индии. В некоторых товарных категориях (например, в случае с ноутбуками) выявить подделку бывает непросто, поскольку производители придерживаются заявленных характеристик, но используют более дешёвые и менее надёжные комплектующие.
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Комментарии

kardigan
+3082
kardigan
Купить поддельный айфон довольно тяжко, если раноше ты им пользовался..!
2 часа назад в 13:25
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Mers
+4503
Mers kardigan
Не то чтобы тяжко, а невозможно)
Странно, что еще никто не додумался скопировать App Store, типа при переходе на него, ты попадаешь в него, а не в Google Play (или как он там называется). Это же самое первое палево, даже в дебри лезть не надо.
2 часа назад в 13:45
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tellurian
+4876
tellurian kardigan
Думаю имеют в виду собранные из нескольких. Такое отличие с виду сложно. Только при подключению к компьютеру через утилиту видно что меняли.
час назад в 15:04
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