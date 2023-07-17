Маркетплейсы завалены контрафактом. Купить подделку легче, чем оригинал

Фото: Unsplash
За год объём контрафактной продукции на популярных российских маркетплейсов увеличился примерно в два раза. Об этом свидетельствует исследование компании IQ Technology, о котором рассказал «Коммерсантъ».
В исследовании было изучено около 15 тысяч карточек товаров с Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress. Как выяснилось, доля контрафакта среди смартфонов составляет 31%, ноутбуков — 30%, а смарт-часов — 63%. Чаще всего недобросовестные продавцы торгуют поддельной электроникой под видом продукции наиболее популярных брендов (Apple, Samsung и Xiaomi).
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
«Подделки выполнены в дизайне оригинала, но имеют отличающиеся размеры и другую операционную систему, если речь идет про устройства Apple, то вместо iOS установлен Android. Коробка выполнена из бумаги низкого качества, а изображение нанесено отличным способом», — рассказал Управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов.
Фейковая электроника чаще всего производится в Китае, Пакистане и Индии. В некоторых товарных категориях (например, в случае с ноутбуками) выявить подделку бывает непросто, поскольку производители придерживаются заявленных характеристик, но используют более дешёвые и менее надёжные комплектующие.