Маркетплейсы завалены поддельным товаром. Даже батарейки — фейковые





Алексей Надеждин, известный по публикациям на Хабре, в которых он тестирует батарейки и аккумуляторы, возмутился покупкой подделок на маркетплейсах. По его словам, там выставлены поддельные батарейки Duracell и GP, отличающиеся от оригиналов оформлением и содержимым.



Поддельные батарейки продаются значительно дешевле оригинальных (примерно по 10-20 рублей за штуку), но всё равно они дороже продукции менее именитых брендов (например, Flarx), а по характеристикам (напряжению, току и ёмкости) гораздо хуже. Иными словами — лучше купить хорошо зарекомендовавшие себя недорогие батарейки, чем подделку под более крутой бренд по неадекватно низкой цене.



Распознать фейк довольно просто, но — только если знаешь, как выглядит оригинал. К примеру, на упаковке поддельных батареек Duracell дата производства и срок годности напечатаны типографским способом, тогда как у оригинала эта информация пропечатывается отдельно принтером на белом фоне.



В случае с батарейками GP отличается цвет упаковки (у подделки более тёмный зелёный) и немного разные шрифты. Кроме того, наклейка на упаковке оригинальных батареек имеет прямые углы, а у фейка углы закруглены. Также можно заметить, что печать на оболочке поддельных батареек выполнена менее качественно.



Паль и оригинал немного отличаются по весу, но эта разница незначительна (от 1 до 3 граммов), поэтому определить её можно только с высокоточными весами. При этом ёмкость поддельных батареек в несколько ниже, чем у оригиналов, и чуть меньше, чем у «честных» дешёвых брендов.

