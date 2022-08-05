Машины Kia и Hyundai угоняют с помощью обрезка USB-кабеля
Александр Кузнецов —
В США появилось движение Kia Boys, участники которого рассказывают в соцсетях о простом способе угона автомобилей Kia и Hyundai. Причём речь идёт не об электромобилях, которые можно взламывать с помощью софта, а о классических машинах, выпускающихся уже более десяти лет.
Взломщики вскрывают рулевую колонку и демонтируют гнездо для ключа зажигания, а затем вставляют вместо ключа разъём USB Type-A, поворачивают его — и автомобиль заводится. USB-разъём служит своего рода отмычкой, он идеально подходит вместо ключа зажигания, не ломает замок и не выводит из строя элементы электроники, поэтому шансы угнать машину с его помощью почти стопроцентные.
Проблема актуальна для многих моделей Kia начиная с модельного ряда 2011 года и Hyundai начиная с 2015 года. Производители в курсе её существования и даже продавали некоторым водителям блокираторы руля (которые, впрочем, легко демонтируются с помощью специальных инструментов). В автомобилях Kia и Hyundai, выпускающихся с 2022 года, устанавливается другая система зажигания, её невозможно «обмануть» с помощью USB-разъёма, но не все взломщики знают об этом, поэтому продолжают попытки — вламываются в салон и раскурочивают рулевую колонку.
По данным американских СМИ, автомобили Kia и Hyundai стали в последнее время самыми угоняемыми в США. В одном только Милуоки каждый день в среднем угонят по двадцать таких машин. Эксперты советуют автовладельцам позаботиться об установке дополнительной защиты системы зажигания или противоугонного устройства.
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