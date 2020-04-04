Мэрия Москвы разместила на своём сайте пояснения, как будет работать «умная система контроля» за самоизоляцией жителей Москвы. Технически власти уже готовы запустить систему, но сделают это только при ухудшении эпидемиологической ситуации или роста числа нарушений домашнего режима.



Москвичи должны будут получить специализированные коды для выхода из дома, если система заработает. Код будет состоять из набора цифр и букв, а получить его можно будет на сайте мэрии, после чего сохранить на телефон или распечатать.



Код позволит передвигаться по городу пешком, на общественном или личном транспорте, с ним можно будет поехать на работу, пойти в магазин, аптеку или больницу, в том числе в другом районе. Достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код», — пояснили в мэрии.



Отмечается, что если человек решит вынести мусор или выйти на прогулку с домашним животным, то ему не потребуется пропуск. Во всех остальных случаях за передвижение по городу без кода «будут предусмотрены меры ответственности».





