Мэрия Москвы разместила на своём сайте пояснения, как будет работать «умная система контроля» за самоизоляцией жителей Москвы. Технически власти уже готовы запустить систему, но сделают это только при ухудшении эпидемиологической ситуации или роста числа нарушений домашнего режима.
Москвичи должны будут получить специализированные коды для выхода из дома, если система заработает. Код будет состоять из набора цифр и букв, а получить его можно будет на сайте мэрии, после чего сохранить на телефон или распечатать.
Код позволит передвигаться по городу пешком, на общественном или личном транспорте, с ним можно будет поехать на работу, пойти в магазин, аптеку или больницу, в том числе в другом районе. Достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код», — пояснили в мэрии.
Отмечается, что если человек решит вынести мусор или выйти на прогулку с домашним животным, то ему не потребуется пропуск. Во всех остальных случаях за передвижение по городу без кода «будут предусмотрены меры ответственности».
Москвичи должны будут получить специализированные коды для выхода из дома, если система заработает. Код будет состоять из набора цифр и букв, а получить его можно будет на сайте мэрии, после чего сохранить на телефон или распечатать.
Код позволит передвигаться по городу пешком, на общественном или личном транспорте, с ним можно будет поехать на работу, пойти в магазин, аптеку или больницу, в том числе в другом районе. Достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код», — пояснили в мэрии.
Отмечается, что если человек решит вынести мусор или выйти на прогулку с домашним животным, то ему не потребуется пропуск. Во всех остальных случаях за передвижение по городу без кода «будут предусмотрены меры ответственности».
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Если в ближайшие несколько дней не будет всплеска числа заболевших в Москве и Подмосковье, значит мухлюют с статистикой.
Единственное, что успокаивает, это то, что вирус хоть и разрекламированный, но для большинства населения не смертельно опасный. А вот за стариков с «хроникой» страшно.
Другое дело, бесполезность самой идеи одноразовых пропусков в масштабах огромного города.
Такая система мешает свободному передвижению по городу.
Значит, людей в общественных местах будет меньше. Значит, контактов между людьми будет меньше. Значит, вероятность заражений будет меньше.
Но это только теория.
Чем это лучше режимов «карантин» и «ЧС» я не знаю.
Видимо, деньги экономят. При ЧС больше трат из бюджета и соцстраха.
Больных же не сразу выявляют. А потом, если больной попадёт в больницу, можно будет посмотреть, в каких местах он был.
Но это только теория. Больной человек, пока ехал до точки назначения, мог перезаражать десятки людей по дороге, и эти коды никак не помогут их найти.
Даже следящая программа на смартфоне не поможет (плохой GPS, севшая батарея и тд.), а уж коды вообще бесполезны.
Это значит, что человек уже больной, уже заразный, но чувствует себя ещё хорошо.
Потом, если ему станет плохо, он обратится к врачам, они проведут тест на вирус, изолируют, поместят на лечение. А по данным из архива можно узнать, где он был все эти дни до выявления заразы. По данным сотовых операторов и по камерам определят точное время его походов по магазинам, заправкам и тд. Потом по данным из этой же базы определят, кто был ещё в то же время в том же месте, найдут их, возьмут тест и отправят на карантин.
Коды с регистрацией позволяют обрабатывать меньший объём данных о контактах нового больного, и существенно упрощают этот процесс.
Но, это красивая теория, а как будет на практике, вы и сами знаете. :-(
Как по желанию президента госдума уже через неделю принимает нужный закон. Как любой законопроект от некоего «совета безопасности» проходит через все этапы принятия так, будто у него синяя мигалка. Кстати, скоро он будет в конституции.
Де факто у нас нет разделения властей. Все они там... команда.
И всякие юридические тонкости, вроде того, что главнее: фед. закон или указ президента уже мало кого из них волнует.
Ну а конституция... а её вообще кто нибудь соблюдает (включая конституционный суд)?
С матрешками
Ещё подумал, при чём здесь матрёшки