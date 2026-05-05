Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Microsoft Edge оказался очень опасным

Александр


Норвежский исследователь безопасности под ником @L1v1ng0ffTh3L4N обнаружил, что браузер Microsoft Edge при запуске расшифровывает все сохранённые пользовательские пароли и помещает их в оперативную память в открытом, незашифрованном виде. Пароли остаются в памяти процесса на протяжении всей сессии, независимо от того, посещает ли пользователь сайты, для которых эти учётные данные предназначены. Исследователь проверил несколько браузеров на движке Chromium и выяснил, что Edge оказался единственным, кто загружает весь набор паролей в память сразу при старте. В других браузерах, например в Google Chrome, пароли расшифровываются только в момент использования — при автозаполнении формы или при ручном просмотре списка сохранённых данных.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

В Microsoft подтвердили, что такое поведение является «задуманным» и укладывается в модель угроз компании, где атаки с физическим доступом к устройству не считаются приоритетным сценарием. Корпорация не планирует менять механизм работы менеджера паролей, так как сейчас главная задача — очистка программы от лишних функций. При этом сам браузер продолжает запрашивать повторную аутентификацию (например, через Windows Hello) при попытке пользователя посмотреть пароль в интерфейсе, создавая иллюзию дополнительной защиты.

Уязвимость становится особенно опасной в многопользовательских средах, таких как терминальные серверы или системы удалённого рабочего стола. Атакующий с правами администратора может прочитать память всех залогиненных пользовательских процессов и извлечь сохранённые пароли, в том числе из сессий, которые остаются открытыми в фоне. Исследователь опубликовал рабочий прототип инструмента EdgeSavedPasswordsDumper, демонстрирующий возможность извлечения учётных данных. Такое хранение паролей соответствует категории уязвимости CWE-316 — «Хранение конфиденциальной информации в открытом виде в памяти».

Для защиты своих данных специалисты рекомендуют пользователям Microsoft Edge отказаться от использования встроенного менеджера паролей и перейти на сторонние решения, такие как Bitwarden, KeePassXC или другие специализированные сервисы. Альтернативой может стать полное отключение функции сохранения паролей в настройках браузера, а также смена браузера на Google Chrome, который использует более безопасную модель с шифрованием по требованию и App-Bound Encryption для защиты ключей расшифровки. Организациям рекомендуется отключать встроенный менеджер паролей Edge через групповые политики в корпоративной среде.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Война в Иране больно ударит по ценам на технику Apple и Samsung в России
В России легализовали продажу поддельных товаров Adidas, Nike и Gucci
В России усложнили ввоз товаров Apple, LG, Nike и других крупных брендов

Рекомендации

Рекомендации

СМИ: В Москве перед 9 мая отключат всю мобильную связь — ни интернета, ни звонков

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (2)

John Doe
+785
John Doe
Когда почините мобильное приложение? НИ ОДНА статья не открывается, только комментарии. Я понимаю, что вам в iGuides стыдно за такой мегапровал, и что денег нет на программиста. Но хотя бы честно ответить вы можете, как мужчины?
5 мая 2026 в 18:29
#
0
piokyfara
Режим тренировки чрезвычайно полезен. Он позволяет устанавливать контрольные точки, https://geometry-game.org/ чтобы вы могли изучить сложные участки, не перезапуская весь уровень каждый раз заново.
Сегодня в 06:55
#

Читайте также