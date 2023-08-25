Microsoft Edge считает Google Chrome редкостной пакостью

Александр


Пользователи Windows обратили внимание на то, как компания Microsoft пытается напугать их. Если попытаться скачать Chrome с помощью Edge, появится сообщение о его вредоносности браузера Google.

Скачивание не начинается, пока пользователь не подтвердит его дополнительно. В уведомлении указано, что файл ChromeSetup.exe может навредить устройству, здесь же содержатся две кнопки — для продолжения скачивания и отмены. Если ничего не нажать, файл не скачается.



Важно отметить, что такое предупреждение возникает при скачивании почти любых установочных файлов, причём не только в Microsoft Edge, но и в Google Chrome. И Chrome, и Edge основаны на одном и том же движке Chromium. Получается, что компания Google невольно навредила сама себе, добавив в браузер такую защиту. Подразумевается, что безопасно качать софт только из проверенных источников, а в Windows 10 и 11 это официальный магазин Microsoft.

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