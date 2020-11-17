Компания Microsoft работает над новым проектом, который называется Pluton. Она разрабатывает чип, который будет встроен непосредственно в процессор и сможет обеспечивать защиту устройств на беспрецедентно высоком уровне.
Подобная защита уже применяется в процессорах для консолей Xbox, которые почти не поддаются взлому. В случае с консолями компания борется c возможностью запуска пиратских копий игр, а чип, встроенный в процессоры для компьютеров, ноутбуков, планшетов и гибридных устройств, будет обеспечивать всестороннюю безопасность.
Цель разработки чипа Pluton — защита от вирусов и хакерских атак, надёжное шифрование данных в оперативной памяти и накопителе, борьба с утечкой конфиденциальных данных, обеспечение защиты при входе в аккаунт и многое другое. Подобные чипы существуют, но в настоящее время они отделены от центрального процессора, поэтому у хакеров есть возможность перехватывать и расшифровывать данные, которыми они обмениваются с другими компонентами. Pluton будет лишён этого недостатка, поскольку Microsoft встроит его непосредственно в ЦПУ.
Идея о запуске проекта Pluton возникла внутри Microsoft после того, как компания Intel решила полностью пересмотреть архитектуру защиты своих процессоров. Выяснилось, что они беззащитны перед эксплуатацией уязвимостей Spectre и Meltdown, а закрыть «дыры» в выпущенных ранее чипах обычным обновлением их прошивки не представляется возможным.
Microsoft сотрудничает в этом проекте с компаниями Intel, AMD и Qualcomm, все они заинтересованы в решении, которое обеспечит их процессоры невзламываемой защитой. Кроме того, на основе Proton в будущем будет работать система шифрования данных BitLocker и биометрическая система Windows Hello, которая широко используется на компьютерах с Windows 10.
Дополнительную надёжность чипу Pluton будет придавать возможность оперативного получения обновлений из облака. Microsoft сможет обновлять ПО для него точно так же, как сейчас обновляет компьютеры с Windows. Чип будет получать апдейты безопасности, которые смогут устанавливаться без участия пользователя.
Процессоры с чипом Pluton получат совместимость с любыми устройствами на базе Windows 10. Также есть вероятность, что Microsoft реализует поддержку Linux и серверных платформ, которые тоже нуждаются в серьёзной защите.
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