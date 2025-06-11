Минута разговора — годы проблем: как соцопросы крадут ваш голос для цифрового клона





Представьте: вам звонят из социологической службы, вежливо спрашивают мнение о продукте или соцпроблеме, а вы… соглашаетесь на миллионный кредит или умоляете родных о срочном денежном переводе. Это не сценарий фантастического триллера, а новая реальность. Мошенники освоили массовый сбор голосовых отпечатков под видом безобидных опросов. Их главная цель — удержать вас на линии как можно дольше, чтобы качественно записать ваш голос для создания дипфейков. Чем естественнее вы говорите, тем страшнее последствия. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Чистота записи: не должно быть шума, помех или музыки. Собеседник может попросить вас отойти в тихое место, ссылаясь на неразборчивость ответов.

Эмоциональный диапазон: опросы искусственно затягиваются, чтобы вы произнесли фразы с вопросительной, утвердительной, взволнованной интонацией.

Качество клона: чем дольше запись (в идеале 1-3 минуты), тем точнее ИИ-алгоритмы воссоздают уникальные тембр, модуляции и даже манеру дыхания.

Мошенники задают наводящие вопросы («Согласны ли вы?», «Как бы вы описали?», «Что вы чувствуете, когда…?»), незаметно собирая нужные звуковые паттерны.

Для создания убедительной голосовой копии голоса злоумышленникам достаточно всего 20-30 секунд чистой записи с разной интонацией. Эксперты по кибербезопасности поясняют, какая запись будет идеальна для целей мошенников и как они её добиваются:Украденный голос — лишь первый шаг в многоходовой схеме. Злоумышленники регистрируют фальшивые профили в Telegram, VK и других соцсетях, используя имя и фото жертвы (часто украденные из открытых источников). Через эти аккаунты родным и друзьям рассылаются «срочные» голосовые сообщения («Мама, у меня авария, нужны деньги на лечение!», «Друган, срочно переведи на этот счёт!») или даже короткие видео-дипфейки для максимальной достоверности. Получатели, услышав панику в «родном» голосе или увидев лицо близкого человека на экране, мгновенно переводят деньги на указанные мошенником счета.Как не стать «донором голоса»?Защититься можно только полным недоверием к неожиданным звонкам. Вежливо, но твёрдо отвечайте: «Я не участвую в телефонных опросах. Внесите меня в стоп-лист» или просто вешайте трубку и заносите звонящего в заблокированные номера. Даже несколько секунд вашего голоса могут быть использованы. Не верьте определителям — их легко подделать. Ищите официальные контакты организатора опроса на его сайте (если он реальный). Договоритесь с семьёй о кодовой фразе для экстренных просьб о деньгах (например, детское прозвище или название редкого цветка). Объясните пожилым родственникам, что видеозвонок с просьбой перевода — всегда мошенничество. Ограничьте цифровой след. Минимизируйте публикацию аудио/видео с вашим голосом в соцсетях.Ваш голос — это биометрический ключ к доверию ваших близких. Мошенники научились его подделывать. Единственная защита — стараться не разговаривать с незнакомцами по телефону.