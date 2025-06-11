Минута разговора — годы проблем: как соцопросы крадут ваш голос для цифрового клона

Представьте: вам звонят из социологической службы, вежливо спрашивают мнение о продукте или соцпроблеме, а вы… соглашаетесь на миллионный кредит или умоляете родных о срочном денежном переводе. Это не сценарий фантастического триллера, а новая реальность. Мошенники освоили массовый сбор голосовых отпечатков под видом безобидных опросов. Их главная цель — удержать вас на линии как можно дольше, чтобы качественно записать ваш голос для создания дипфейков. Чем естественнее вы говорите, тем страшнее последствия.
- Чистота записи: не должно быть шума, помех или музыки. Собеседник может попросить вас отойти в тихое место, ссылаясь на неразборчивость ответов.
- Эмоциональный диапазон: опросы искусственно затягиваются, чтобы вы произнесли фразы с вопросительной, утвердительной, взволнованной интонацией.
- Качество клона: чем дольше запись (в идеале 1-3 минуты), тем точнее ИИ-алгоритмы воссоздают уникальные тембр, модуляции и даже манеру дыхания.
- Мошенники задают наводящие вопросы («Согласны ли вы?», «Как бы вы описали?», «Что вы чувствуете, когда…?»), незаметно собирая нужные звуковые паттерны.
Украденный голос — лишь первый шаг в многоходовой схеме. Злоумышленники регистрируют фальшивые профили в Telegram, VK и других соцсетях, используя имя и фото жертвы (часто украденные из открытых источников). Через эти аккаунты родным и друзьям рассылаются «срочные» голосовые сообщения («Мама, у меня авария, нужны деньги на лечение!», «Друган, срочно переведи на этот счёт!») или даже короткие видео-дипфейки для максимальной достоверности. Получатели, услышав панику в «родном» голосе или увидев лицо близкого человека на экране, мгновенно переводят деньги на указанные мошенником счета.
Как не стать «донором голоса»?
Защититься можно только полным недоверием к неожиданным звонкам. Вежливо, но твёрдо отвечайте: «Я не участвую в телефонных опросах. Внесите меня в стоп-лист» или просто вешайте трубку и заносите звонящего в заблокированные номера. Даже несколько секунд вашего голоса могут быть использованы. Не верьте определителям — их легко подделать. Ищите официальные контакты организатора опроса на его сайте (если он реальный). Договоритесь с семьёй о кодовой фразе для экстренных просьб о деньгах (например, детское прозвище или название редкого цветка). Объясните пожилым родственникам, что видеозвонок с просьбой перевода — всегда мошенничество. Ограничьте цифровой след. Минимизируйте публикацию аудио/видео с вашим голосом в соцсетях.
Ваш голос — это биометрический ключ к доверию ваших близких. Мошенники научились его подделывать. Единственная защита — стараться не разговаривать с незнакомцами по телефону.