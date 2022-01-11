Разработчик приложения-клавиатуры FlickType Коста Элефтериу рассказал о том, как в App Store зарабатывают создатели очень сомнительных проектов. Он периодически критикует Apple, что неудивительно, ведь его клавиатура была удалена из App Store, а затем очень похожая на неё появилась в смарт-часах Apple Watch.



Элефтериу обратил внимание на приложение AmpMe — Speaker & Music Sync, которое не несёт почти никакой практической пользы, но очень агрессивно монетизируется. AmpMe якобы увеличивает громкость на смартфонах Apple и позволяет воспроизводить звук синхронно на нескольких устройствах, но судя по отзывам пользователей, работает очень глючно.







Находка автора AmpMe заключается в том, что пользователям предлагается оформить подписку для доступа ко всем возможностям приложения. Первые три дня подписка бесплатная, а затем за неё списывается по 9,99 доллара в неделю (около 520 долларов в год). Расчёт на тех пользователей, которые забудут отменить подписку и не станут следить за своими расходами.





Честные плохие отзывы о AmpMe разбавлены купленными хорошими, поэтому у Apple нет формальных оснований удалять это приложение из App Store, несмотря на жалобы пользователей. Более того, Apple продвигает это приложение в рекомендациях App Store в нескольких странах мира. Судя по статистике, разработчик AmpMe зарабатывает на этом приложении около 10 тысяч долларов в неделю, а на пике заработок доходил до 25 тысяч. За три года оно принесло ему более 13 миллионов долларов. Интерес Apple тоже можно понять — компания берёт 30% комиссионных со всех транзакций в приложении в первый год и по 15% в последующие годы.







