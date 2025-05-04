Мошенничество с фальшивыми штрафами: как защититься







Злоумышленники активизировали рассылку поддельных уведомлений о штрафах за нарушения ПДД, якобы зафиксированные дорожными камерами. Оплата по таким документам направляет средства напрямую на счета мошенников, минуя государственную систему. Злоумышленники активизировали рассылку поддельных уведомлений о штрафах за нарушения ПДД, якобы зафиксированные дорожными камерами. Оплата по таким документам направляет средства напрямую на счета мошенников, минуя государственную систему. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Фальшивые письма имитируют официальные сообщения от ГАИ: в них указаны дата, время и детали мнимого нарушения, приложены фото автомобиля и бланк для оплаты. Однако ключевое отличие — в реквизитах. Вместо Управления федерального казначейства получателем указан электронный кошелёк частного лица.Подлинные штрафы приходят через портал госуслуг или почту и содержат реквизиты государственных учреждений. При получении сомнительного уведомления в МВД советуют сразу обратиться в полицию и проверять штрафы только через официальные источники — сайты госорганов или доверенные приложения. Распространение подделок угрожает финансам автовладельцев и ставит под удар доверие к системе автоматического контроля дорожного движения. Будьте бдительны и перепроверяйте платежные требования.— Фальшивки имитируют письма от ГАИ, но реквизиты ведут на электронные кошельки.— Настоящие штрафы приходят через госуслуги или почту.— При сомнениях звоните в полицию и проверяйте через официальные ресурсы.