Мошенничество с фальшивыми штрафами: как защититься

Злоумышленники активизировали рассылку поддельных уведомлений о штрафах за нарушения ПДД, якобы зафиксированные дорожными камерами. Оплата по таким документам направляет средства напрямую на счета мошенников, минуя государственную систему.
Подлинные штрафы приходят через портал госуслуг или почту и содержат реквизиты государственных учреждений. При получении сомнительного уведомления в МВД советуют сразу обратиться в полицию и проверять штрафы только через официальные источники — сайты госорганов или доверенные приложения. Распространение подделок угрожает финансам автовладельцев и ставит под удар доверие к системе автоматического контроля дорожного движения. Будьте бдительны и перепроверяйте платежные требования.
— Фальшивки имитируют письма от ГАИ, но реквизиты ведут на электронные кошельки.
— Настоящие штрафы приходят через госуслуги или почту.
— При сомнениях звоните в полицию и проверяйте через официальные ресурсы.