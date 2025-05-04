Мошенничество с фальшивыми штрафами: как защититься

Александр



Злоумышленники активизировали рассылку поддельных уведомлений о штрафах за нарушения ПДД, якобы зафиксированные дорожными камерами. Оплата по таким документам направляет средства напрямую на счета мошенников, минуя государственную систему.

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Фальшивые письма имитируют официальные сообщения от ГАИ: в них указаны дата, время и детали мнимого нарушения, приложены фото автомобиля и бланк для оплаты. Однако ключевое отличие — в реквизитах. Вместо Управления федерального казначейства получателем указан электронный кошелёк частного лица.

Подлинные штрафы приходят через портал госуслуг или почту и содержат реквизиты государственных учреждений. При получении сомнительного уведомления в МВД советуют сразу обратиться в полицию и проверять штрафы только через официальные источники — сайты госорганов или доверенные приложения. Распространение подделок угрожает финансам автовладельцев и ставит под удар доверие к системе автоматического контроля дорожного движения. Будьте бдительны и перепроверяйте платежные требования.

— Фальшивки имитируют письма от ГАИ, но реквизиты ведут на электронные кошельки.
— Настоящие штрафы приходят через госуслуги или почту.
— При сомнениях звоните в полицию и проверяйте через официальные ресурсы.
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Комментарии

tellurian
+2349
tellurian
При оплате штрафа лучше заходить в кабинет банка и вводить номер постановления. Сразу будет видно, настоящий ли штраф.
4 мая 2025 в 14:14
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+1453
Grealex
Все штрафы в госуслугах. Какие уведомления на бумаге и зачем? Плачу также в госуслугах без комиссии через Мир. Ни разу проблем не было. База с гибдд единая. Плюс установлена отдельная программка Штрафы. Платить через нее дорого, но это дополнительная проверка наличия штрафов.
Вчера в 22:30
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