Мошенничество с микрокредитами: как жителей РФ втягивают в долги





В России участились случаи принудительного оформления микрокредитов через утечки данных банковских карт. Как сообщает юрист В России участились случаи принудительного оформления микрокредитов через утечки данных банковских карт. Как сообщает юрист Евгений Фурин , микрофинансовые организации (МФО) используют полученную информацию для автоматического зачисления денег на счета граждан, а затем требуют их вернуть с огромными процентами. Это стало возможным из-за массовых утечек персональных данных, которые попадают в руки мошенников. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Не разглашайте данные карты, не сообщайте CVC-код, не пересылайте SMS-коды.

Проверяйте транзакции: включите уведомления о движениях средств.

Игнорируйте подозрительные звонки: МФО не имеют права навязывать услуги без вашего согласия.

Регулярно обновляйте карты: это снижает риски при утечках данных.

Первый сценарий: человек обнаруживает на своей карте неизвестный перевод, а через несколько дней ему звонят из МФО, утверждая, что он взял заём, и требуют вернуть сумму с процентами. Второй вариант: звонок поступает сразу после перевода. Мошенники благодарят за оформление займа, а когда жертва отрицает это, предлагают отменить операцию через код из SMS. На деле код подтверждает согласие на кредит, что позволяет МФО требовать от обманутого гражданина возврата средств.Не ведите переговоры с МФО. Даже если угрожают судом или коллекторами, не поддавайтесь. Не тратьте поступившие средства — обратитесь в банк с заявлением об ошибочном переводе (оформить можно онлайн или в отделении). Затем перевыпустите карту, чтобы заблокировать доступ мошенников. Параллельно направьте жалобы в ЦБ, Роспотребнадзор, полицию и прокуратуру, указав, что этот заём вы не оформляли.Если столкнулись с давлением со стороны МФО, не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Обращайтесь за помощью к юристам и контролирующим органам — закон на вашей стороне.