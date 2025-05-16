Мошенничество с микрокредитами: как жителей РФ втягивают в долги

В России участились случаи принудительного оформления микрокредитов через утечки данных банковских карт. Как сообщает юрист Евгений Фурин, микрофинансовые организации (МФО) используют полученную информацию для автоматического зачисления денег на счета граждан, а затем требуют их вернуть с огромными процентами. Это стало возможным из-за массовых утечек персональных данных, которые попадают в руки мошенников.
Первый сценарий: человек обнаруживает на своей карте неизвестный перевод, а через несколько дней ему звонят из МФО, утверждая, что он взял заём, и требуют вернуть сумму с процентами. Второй вариант: звонок поступает сразу после перевода. Мошенники благодарят за оформление займа, а когда жертва отрицает это, предлагают отменить операцию через код из SMS. На деле код подтверждает согласие на кредит, что позволяет МФО требовать от обманутого гражданина возврата средств.
Что делать, если деньги поступили на карту?
Не ведите переговоры с МФО. Даже если угрожают судом или коллекторами, не поддавайтесь. Не тратьте поступившие средства — обратитесь в банк с заявлением об ошибочном переводе (оформить можно онлайн или в отделении). Затем перевыпустите карту, чтобы заблокировать доступ мошенников. Параллельно направьте жалобы в ЦБ, Роспотребнадзор, полицию и прокуратуру, указав, что этот заём вы не оформляли.
Как защититься от мошенников?
- Не разглашайте данные карты, не сообщайте CVC-код, не пересылайте SMS-коды.
- Проверяйте транзакции: включите уведомления о движениях средств.
- Игнорируйте подозрительные звонки: МФО не имеют права навязывать услуги без вашего согласия.
- Регулярно обновляйте карты: это снижает риски при утечках данных.
Если столкнулись с давлением со стороны МФО, не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Обращайтесь за помощью к юристам и контролирующим органам — закон на вашей стороне.