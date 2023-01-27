Мошенникам достаточно одного звонка, чтобы взять на вас несколько кредитов

Александр



ИБ-специалисты выявили новую схему. Мошенник звонит жертве и под разными благовидными предлогами просит её сообщить код, который придёт в SMS. Как только он добьётся своего — жертва остаётся должна крупную сумму денег.

Обычно мошенники прикидываются сотрудниками госорганов. Например, они могут сказать, что человеку положена выплата, а для подтверждения входящего денежного перевода нужно назвать код, который сейчас придёт из «Госуслуг». Код действительно приходит, а узнав его, мошенник подтверждает личность жертвы в сервисе, выдающем микрозаймы, занимает деньги и выводит их на свою карту.



Особо жадные мошенники проворачивают эту схему с одной и той же жертвой несколько раз. Они регистрируются в разных онлайн-микрозаймах и просят сообщить код для входа в каждый из них. Стоит обращать внимание на содержимое SMS-сообщений, если в них говорится, что код нельзя называть посторонним, так оно и есть.

Что ещё примечательно, использующие эту схему мошенники обычно звонят не по обычному телефону, а через мессенджер. Во-первых, это нужно для того, чтобы их не блокировали сотовые операторы, но важнее другое — они могут указать никнейм вроде «Пенсионный фонд РФ» и установить соответствующую аватарку, что должно повысить доверие к ним со стороны потенциальной жертвы. Если человек видит, что ему звонят из государственной организации, он с большей долей вероятности сообщит информацию, которая от него требуется.

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Комментарии

Влад Соло
+620
Влад Соло
Госуслуги не звонят🤷‍♂️.
час назад в 11:47
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