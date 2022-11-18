Ozon Мошенники

Мошенники атаковали Ozon: сначала обманывают продавцов, потом покупателей

Александр

Baza рассказала о новой мошеннической схеме, жертвами которой становятся клиенты маркетплейса Ozon. Сначала мошенники втираются в доверие к продавцам и угоняют их аккаунты, а затем начинают разводить покупателей.

Схема работает следующим образом. Мошенник пробует зайти в раздел Ozon для продавцов, указывая номер телефона реально существующего продавца, у него это, естественно, не получается, тогда он пытается восстановить доступ, запрашивая код по SMS. После этого он связывается с продавцом, которого хочет взломать, представляясь поддержкой Ozon. Когда продавец сообщает мошеннику код, тот заходит в личный кабинет и привязывает новый телефон, свою почту и меняет реквизиты. Далее он загружает востребованные товары, указывает аномально низкие цены и запускает рекламную кампанию. Покупатели получают подделки или им вообще ничего не отправляют, а мошенник выводит «заработанное» на свой счёт.



Некоторые продавцы замечают угон аккаунта далеко не сразу, а лишь после того как с ними начинают связываться обманутые покупатели. Сейчас Ozon пытается придумать, как оградить продавцов и покупателей от этой схемы обмана и как возместить ущерб жертвам мошенничества.

Комментарий Ozon:

Личный кабинет продавца Ozon защищен процессом аутентификации с помощью смс-кода, который приходит на его номер телефона. Мы регулярно напоминаем предпринимателям о том, что нельзя сообщать код третьим лицам, чтобы избежать случаев мошенничества.

Однако избежать неприятных ситуаций получается не всегда. Мы знаем о жалобах продавцов и случаях, когда мошенники получали доступ к их аккаунту, начинали вести продажи от своего лица или же даже предлагали им разблокировать личный кабинет. В таких случаях мы оперативно блокируем аккаунт, помогаем продавцам восстановить доступ к кабинету Ozon и возобновить продажи.

Служба поддержки Ozon всегда общается только внутри приложения или сайта Ozon и не предлагает переходить ни в какие сторонние чаты. Если продавцы сталкиваются с такими предложениями, с большой вероятностью, это мошенники.

Если продавец понимает, что доверился мошенникам и они начали вести продажи от его лица, ему нужно сразу написать в техподдержку маркетплейса, сделать это можно через сайт и мобильное приложение.

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