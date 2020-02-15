



Meduza выявила мошеннические рекламные объявления в русскоязычном сегменте Facebook и Instagram. В них использовался образ Юрия Дудя, который якобы приглашал участвовать в розыгрыше денег.



Реклама была смонтирована из нескольких видео, которые Дудь выкладывал у себя в аккаунте, а ссылка вела на сайт, где среди посетителей разыгрывается от 60 тысяч до двух миллионов рублей. Схема отъёма денег относительно старая: после прохождения опроса пользователя просят внести закрепительный платёж в размере нескольких сотен рублей якобы для подтверждения личности и закрепления за ним счёта для переводов. В договоре-оферте сайта, тем не менее, написано совершенно другое, опрос — услуга, за которую платит посетитель сайта: «С целью прохождения платного опроса, пользователь оплачивает новые уровни платного опроса».



Дудь — не первая знаменитость, образ которой использовался в мошеннической рекламе в Facebook и Instagram. Ранее мошенники размещали рекламу платных опросов с логотипом «Сбербанка» и изображением Ивана Урганта и Ольги Бузовой.



Юрия Дудь утверждает, что поддельная реклама от его имени стала появляться в Facebook и Instagram с октября 2019 года. Он отправляет на неё жалобы, но модераторы соцсетей реагируют очень медленно, а мошенники очень быстро меняют аккаунты, с которых размещаются объявления.



Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что Facebook не заинтересован в удалении мошеннической рекламы в России. «У Facebook есть небольшое количество модераторов для русскоязычного контента, которые под завязку загружены фильтрацией сообщений на русско-украинскую тематику, отслеживанием „русских троллей“, а также модерацией более опасного контента, вроде детского порно и видео с каким-либо насилием или жестокостью. В итоге, на скам у них просто не остается ресурсов, а вкладывать в это деньги, вероятно, не хотят, так как не видят смысла — репутационно по Facebook и Instagram это не бьет», — говорит он.



Казарян считает, что борьба с такими объявлениями стала бы более эффективной, если бы Facebook открыл офис в России. В этом случае соцсеть была бы обязана соблюдать ФЗ «О рекламе» и отвечала за распространение недостоверной рекламы наравне с рекламодателем.







