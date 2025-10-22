Мошенники из детского сада: раскрыта схема с обманом через легенду об утечке данных

65-летняя жительница Кирова стала жертвой мошенников, лишившись 3,65 млн рублей от продажи собственной квартиры. Преступление началось с телефонного звонка в начале июля, когда неизвестная женщина представилась заведующей детским садом, где ранее работала потерпевшая.

Под предлогом сбора сведений о сотрудниках звонящая перевела разговор на мужчину, который сообщил о якобы произошедшей утечке персональных данных. Он утверждал, что на имя пенсионерки оформлен кредит в 400 тысяч рублей и её квартира выставлена на продажу.

Мошенник убедил женщину, что для сохранения жилья необходимо срочно его продать и перевести вырученные средства по указанным реквизитам. Испуганная пенсионерка нашла риелтора и оформила договор купли-продажи, получив за квартиру 3,65 млн рублей. Все полученные деньги женщина перевела через приложение, которое установила по указанию злоумышленников, на неустановленные счета. Преступники активно поддерживали контакт с жертвой на всех этапах операции, создавая видимость законности происходящего.

Осознание обмана пришло к пенсионерке только после того, как мужчина перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полиция предупреждает граждан о необходимости проверять любые подозрительные звонки, особенно связанные с финансовыми операциями. При получении тревожных сообщений рекомендуется обращаться за разъяснениями к официальным представителям организаций или в правоохранительные органы.
zaba77
Не иначе как через воцап звонили.
2 часа назад в 17:45
tellurian
tellurian
Новость ии писал? ;)
час назад в 18:14
