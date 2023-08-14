Мошенники изобрели хитрую схему обмана через Telegram





«Код Дурова» рассказал о новой схеме, к которой прибегают мошенники. Они звонят жертвам через Telegram, подменяя номер телефона.



Злоумышленник может скрыть свой реальный номер телефона, а в качестве имени указать чужой номер (например, принадлежащий какой-нибудь организации или знакомому жертвы). Расчёт на то, чтобы человек, которого планируется обмануть тем или иным образом, подумал, что ему звонит тот, кому можно доверять. На деле же у него выпытают информацию, которую впоследствии используют против него.



Чтобы распознать обман, нужно зайти в профиль звонящего и посмотреть его имя и номер телефона. Если вместо имени указан телефон, а настоящий телефонный номер скрыт, это явный сигнал о том, что вас попытались обмануть. Также можно зайти в настройки Telegram и запретить звонки от людей не из вашего списка контактов. Это ещё надёжнее обезопасит вас от мошенников.

