



В интернете участились случаи вымогательства с использованием дипфейк-видео. Преступники записывают порно якобы с участием жертвы, а затем вымогают у неё деньги, угрожая разослать видеозапись её знакомым.



Такой способ вымогательства широко распространён в Индии, но может встречаться и в других странах. Защититься от него не так просто, но всё же возможно.



Мошенники обычно берут в основу для создания дипфейк-порно фотографии, которые выкладывают пользователи, но также они могут связаться с жертвой по видеосвязи, записать ролик с экрана и использовать это изображение. В некоторых случаях они работают обстоятельно: создают фейковые аккаунты, знакомятся, охмуряют, ведут переписку и пытаются развести жертву на откровенное общение по видеосвязи. Даже если у мошенников срывается «развод», они всё равно рассылают знакомым жертвы дипфейк-видео, причём крайне сомнительного качества.







