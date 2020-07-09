





Читатель iguides с ником Permyak заметил на YouTube рекламу сайта с предложением заработать полторы тысячи рублей за 5 минут. Ссылка вела на сайт loytesups5.ru, замаскированный под известный кэшбэк-сервис Letyshops.На сайте предлагается получить кэшбэк за покупки в интернет-магазинах, а также есть ссылка на акцию — моментальный возврат 30% за перевод с карты на карту от 3000 рублей. При переходе по ссылке пользователя перебрасывает на страницу с формами ввода платёжных данных — номера карт, срока действия и кода защиты.





Очевидно, что перевод не пройдёт и никакой кэшбэк не начислится, зато в руках мошенников окажутся данные, которые позволят использовать чужие карты для покупок в интернет-магазинах. Мошенники полагают, что пользователь решит, будто сможет перевести деньги самому себе с одной карты на другую и заработает на этом.



Самое странное в этой ситуации то, что мошеннический сайт рекламируется на YouTube. Видимо, сотрудники этого сервиса не достаточно щепетильно подходят к модерации рекламы.



Ранее Павел Дуров возмутился тем, что его изображение и приписанные ему цитаты используются в мошеннической рекламе на площадках Facebook, в том числе в Instagram. Подобная реклама публикуется под видом многих известных организаций и персон, в том числе Ольги Бузовой.







