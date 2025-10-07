Мошенники крадут миллионы под видом продажи дешёвых автомобилей из-за рубежа. Схема отточена идеально!



Фото freepik



В России набирает обороты новая схема мошенничества, жертвами которой стали десятки людей по всей стране. Злоумышленники используют желание граждан сэкономить на покупке автомобилей через параллельный импорт, создавая сложную систему обмана с привлечением криптовалют. Общий ущерб уже исчисляется десятками миллионов рублей, и эта цифра продолжает расти.

Мошенники действуют через телеграм-каналы, которые выглядят максимально правдоподобно. Они не просто создают группу с парой постов, а ведут полноценный канал с регулярным контентом: отчетами о «поставках», «отзывами благодарных клиентов» и даже образовательными постами о тонкостях растаможки. Один из пострадавших, Кирилл из Новосибирска, рассказал, что несколько недель наблюдал за каналом, прежде чем решиться на сделку. Его убедили десятки восторженных комментариев и видео-отзывы, которые, как выяснилось позже, были постановочными.Когда клиент проявляет интерес, в дело вступает персональный менеджер. В случае с Кириллом ему предложили китайский кроссовер Lynk & Co 05 2022 года за 1,8 млн рублей — цена примерно на 15% ниже рыночной, что выглядело выгодно, но не подозрительно. Менеджер грамотно использовал технику создания ажиотажа, сообщив о грядущем подорожании из-за изменений утилизационного сбора с 1 ноября. Это подталкивало к быстрому решению без тщательной проверки.Ключевым условием сделки была оплата исключительно криптовалютой. Мошенники объясняли это «международным характером поставок» и «проблемами с банковскими переводами». Кириллу, ранее не имевшему опыта работы с криптой, предоставили подробнейшую инструкцию: помогли установить приложение Trust Wallet, провели «обучение» по покупке USDT и даже «застраховали» от комиссий.Самым изощренным элементом мошенничества стала просьба внести всю сумму на кошелек «для подтверждения платежеспособности». Это преподносилось как стандартная банковская практика. После этого мужчине прислали ссылку на «защищенную платформу для отслеживания сделки», где он якобы мог видеть все данные получателя и этапы растаможки. На самом деле, эта ссылка содержала скрипт, который передавал злоумышленникам seed-фразу (ключ доступа) к кошельку. Средства были украдены мгновенно.Аналогичные случаи фиксируются по всей России. По данным экспертов по кибербезопасности, только за последний месяц было зарегистрировано более пятидесяти подобных обращений. Мошенники постоянно меняют названия каналов и телеграм-аккаунты, но схема остается прежней: привлекательный ценник, создание искусственного ажиотажа, давление на клиента и финальная кража через компрометацию криптокошелька.Правоохранительные органы признают, что расследование таких дел затруднено из-за анонимности криптовалютных операций и работы злоумышленников через зарубежные серверы. Специалисты настоятельно рекомендуют проводить сделки через проверенные официальные дилерские центры и не переводить крупные суммы в криптовалюте незнакомым контрагентам, какими бы убедительными ни казались их отзывы и документы.