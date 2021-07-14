



Пользователь vc.ru Александр Лопатин рассказал интересную и поучительную историю. По его мнению, телефонные мошенники обнаружили у «Сбера» лазейку, которая позволяет узнавать номера карт конкретного клиента, а также то, сколько денег лежит на этих картах.



Лопатину позвонили от имени службы безопасности «Сбера» с, казалось бы, стандартной для мошенников легендой о приостановке сомнительного перевода на несколько тысяч рублей. Он знал, что на его счету всего около 50 рублей, но решил развлечься и сказал собеседнику, что на карте лежит 350 тысяч, которые он собирается потратить на покупку машины.



Звонящий перевёл разговор на своего коллегу — «старшего специалиста». После нескольких минут беседы этот «специалист» заявил, что Лопатин обманывает сотрудника банка, за что будет заблокирован во всех банках на государственном уровне. Затем он назвал точную сумму, которая лежит на счету несостоявшейся жертвы, и последние цифры всех его карт. На этом разговор завершился.



Лопатин опешил, позвонил в настоящий «Сбер» и начал выяснять, каким образом посторонний человек смог получить доступ к его финансовой информации. Поддержка «Сбер» не рассказала ничего толкового, ответ был всегда один: банк не передаёт третьим лицам такие сведения, они доступны только клиенту.



Поначалу Лопатин подумал, что информацию сливает подкупленный сотрудник «Сбера», но это оказалось не так. Выяснилось, что в случившемся виноват телефонный робот. Мошенник позвонил в «Сбер», подставив телефонный номер Лопатина (у сотовой связи существует такая уязвимость, и она широко используется), а когда робот попросил его назвать номер карты, продиктовал рандомные цифры. После этого робот назвал мошеннику номера всех настоящих карт, зарегистрированных на Лопатина, а также остаток на его счету с точностью до копейки.



Сейчас «Сбер» проводит проверку информации, которую сообщил Лопатин, но уже предварительно выяснил, «что такой проблемы не обнаружено».







