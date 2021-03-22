



Росреестр и центры госуслуг «Мои документы» сообщили о мошеннических действиях, которые проводятся неизвестными лицами от их имени.



Жителям Москвы, которые приватизировали недвижимость, от имени Росреестра стали приходить бумажные и электронные письма, где говорится о необходимости оформить квартиры в Едином государственном реестре недвижимости. При этом даётся ссылка на мошеннический сайт для оплаты услуг.



Руководитель московского отделения ведомства Игорь Майданов указал, что регистрация ранее возникших прав на недвижимость осуществляется бесплатно. Это касается в основном пожилых и одиноких граждан, а также тех, кому свидетельства о собственности были выданы до 1998 года. Майданов призвал граждан актуализировать данные о своей недвижимости, чтобы предотвратить мошеннические действия.



Об аналогичных случаях мошенничества также сообщили московские центры госуслуг «Мои документы». В центры стали обращаться граждане за объяснениями, что от них требуют отправители рассылки, ошибочно полагая, что эти письма приходят от государственных учреждений.







