Мошенники начали жестоко мстить тем, кого не удаётся обокрасть



Фото freepik



Телефонные мошенники в России Телефонные мошенники в России стали применять новую тактику в отношении граждан, которых им не удалось обмануть. Злоумышленники мстят потенциальным жертвам, используя блокировки банковских карт и массовые звонки от их имени.

Одним из методов мести стала отправка множества мелких переводов на карту жертвы с провокационными комментариями — например, «за наркотики» или «взятка». Банковские системы безопасности расценивают такую активность как подозрительную и блокируют карту или счёт владельца, после чего оспорить ограничения бывает затруднительно.Распространённой формой давления стали массовые телефонные дозвоны. Мошенники подменяют номер телефона жертвы и звонят третьим лицам якобы от её имени, после чего человеку массово перезванивают незнакомые люди с вопросами о цели звонков, что создаёт большие неудобства и действует на нервы.В некоторых случаях аферисты идут ещё дальше и используют подменённые номера для ложных сообщений о преступлениях — например, о минировании школ или торговых центров. В результате гражданам приходилось объясняться в правоохранительных органах и доказывать свою непричастность к ложным вызовам и преступной деятельности.Подобные схемы злоумышленники применяют не только для мести, но и для давления на конкурентов в бизнесе. Они могут заказать массовый обзвон с чужого номера или организовать отправку провокационных переводов, чтобы создать проблемы конкретному лицу или компании.