Мошенники научились создавать виртуальные образы банковских карт. Очень опасная схема!

Центробанк рассказал о новой схеме, которую разработали мошенники. Они создают виртуальную копию банковской карты своей жертвы, а затем выводят с неё все деньги.
Схема работает следующим образом. Мошенник звонит потенциальной жертве, сообщает, что её деньги в опасности и просит установить на смартфон мобильное приложение Центробанка. Он присылает в мессенджере или по SMS ссылку на это приложение и даёт дальнейшие инструкции — как поставить и запустить его. Когда приложение запущено, мошенник просит поднести к смартфону карту. В этот момент приложение задействует NFC для считывания с карты данных, которые затем передаются мошеннику. На его устройстве в специальном приложении создаётся виртуальный образ карты, который он может использовать для обналичивания средств с чужого счёта или совершения покупок.