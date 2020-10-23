Ажиотаж вокруг новых смартфонов Apple привел к новой волне мошенничества. Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали об одной из схем — она не особо нова, но была адаптирована под свежие реалии рынка.
Мошенники создают фишинговые сайты, на которых iPhone 12 якобы продаётся по привлекательным схемам. Такие сайты быстро блокируются поисковиками, но преступникам иногда удаётся рекламировать их через распространённые рекламные сети. Кроме того, ссылки на эти сайты могут распространяться в мессенджерах и социальных сетях.
На фишинговых сайтах используются различные способы кражи средств: перехват платёжных данных, списание денег с карт с последующим переводом на подставные счета, отправка дырявых трико или пачки соды вместо смартфона и т. п. Некоторые сайты даже предлагают купить iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, которые ещё не продаются.
На некоторых сайтах обкатывается схема с отправкой товара с оплатой при получении, но и она не убережёт жертву от обмана, ведь посылка будет без описи вложения, и на почте не выдадут её, пока получатель не оплатит наложенный платёж. После того как этот платёж будет принят, деньги уйдут подставному лицу, а почта не станет принимать претензию о несоответствии вложению (ведь вложение не было описано, то есть никому, кроме пострадавшего от обмана, не известно, что должно быть внутри посылки).
Уже найдено более трёх десятков подобных сайтов, но их количество очевидно будет расти, а вместо заблокированных «магазинов» будут открываться всё новые и новые.
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У нас выросло инфантильное поколение которое верит что у них все будет и за это им ничего не будет)))
«Когда человек с деньгами встречает человека с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами уходит с опытом.»
Архимед (287 — 212 до н. э.)
Лох всегда был и будет.