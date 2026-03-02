Мошенники наживаются на россиянах, застрявших в Дубае

Фото freepik
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и проблем с вылетом российских туристов из ОАЭ активизировались мошенники, предлагающие дорогостоящие билеты на частные самолёты. Злоумышленники публикуют объявления на фишинговых сайтах и в туристических чатах, обещая трансфер до аэропорта и вылет на бизнес-джете. Стоимость таких «услуг» достигает 15 тысяч долларов, однако после получения предоплаты скамеры перестают выходить на связь.
Вычислить мошенников несложно: нужно позвонить в аэропорт и уточнить информацию о перевозчике, а также запросить у туроператора или представителя бизнес-авиации документы и проверить их в открытых реестрах. При возможности стоит лично посетить офис компании.
Параллельно с мошенниками на сложной ситуации пытаются заработать и представители официальной бизнес-авиации. Российским туристам, желающим вылететь из опасной зоны через Оман, предлагают билеты по цене 8,5 миллиона рублей. Места раскупают очень быстро — на ближайшие три дня все рейсы на джеты уже забронированы. Самый дорогой борт вылетит из Омана в ближайшее время, россиян отправят в Москву на джете Hawker 800 XP, рассчитанном всего на 8 пассажиров.
Крупные авиаперевозчики на фоне эскалации конфликта приостановили полёты. Аэропорты Дубая закрылись на неопределённый срок 28 февраля, а «Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби. Бахрейн, Катар и ОАЭ закрыли своё воздушное пространство, позднее к ним присоединился Кувейт, а также было запрещено летать над Сирией. Туристические агентства фактически прекращают продажу туров в ОАЭ. К покупке доступны только брони на дальние даты — май и июнь. Туристам, уже купившим путёвки, предлагают заменить направление. Самыми популярными альтернативами стали Египет и Таиланд.