Мошенники наживаются на россиянах, застрявших в Дубае



Фото freepik



На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и проблем с вылетом российских туристов из ОАЭ На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и проблем с вылетом российских туристов из ОАЭ активизировались мошенники, предлагающие дорогостоящие билеты на частные самолёты. Злоумышленники публикуют объявления на фишинговых сайтах и в туристических чатах, обещая трансфер до аэропорта и вылет на бизнес-джете. Стоимость таких «услуг» достигает 15 тысяч долларов, однако после получения предоплаты скамеры перестают выходить на связь.

Мошенники действуют по нескольким схемам. Они создают сайты-клоны официальных перевозчиков, а в Telegram-чатах рассылают личные сообщения с советами обратиться к якобы проверенному посреднику. Жертв убеждают, что сами уже успешно бронировали таким образом перелёт. Иногда также поступают звонки якобы от служб поддержки авиакомпаний Emirates, Qatar Airways и Etihad с просьбой сообщить персональные данные и реквизиты карт. После перевода суммы — чаще всего в криптовалюте или на карту — аферисты исчезают и перестают отвечать на звонки.Вычислить мошенников несложно: нужно позвонить в аэропорт и уточнить информацию о перевозчике, а также запросить у туроператора или представителя бизнес-авиации документы и проверить их в открытых реестрах. При возможности стоит лично посетить офис компании.Параллельно с мошенниками на сложной ситуации пытаются заработать и представители официальной бизнес-авиации. Российским туристам, желающим вылететь из опасной зоны через Оман, предлагают билеты по цене 8,5 миллиона рублей. Места раскупают очень быстро — на ближайшие три дня все рейсы на джеты уже забронированы. Самый дорогой борт вылетит из Омана в ближайшее время, россиян отправят в Москву на джете Hawker 800 XP, рассчитанном всего на 8 пассажиров.Крупные авиаперевозчики на фоне эскалации конфликта приостановили полёты. Аэропорты Дубая закрылись на неопределённый срок 28 февраля, а «Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби. Бахрейн, Катар и ОАЭ закрыли своё воздушное пространство, позднее к ним присоединился Кувейт, а также было запрещено летать над Сирией. Туристические агентства фактически прекращают продажу туров в ОАЭ. К покупке доступны только брони на дальние даты — май и июнь. Туристам, уже купившим путёвки, предлагают заменить направление. Самыми популярными альтернативами стали Египет и Таиланд.