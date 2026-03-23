Мошенники не смогут звонить пенсионерам и писать детям

В новой версии второго пакета антимошеннических мер, готовящегося ко второму чтению в Госдуме, содержатся положения, которые могут существенно изменить правила телефонной связи для пожилых граждан и детей. Россиянам старше 60 лет могут по умолчанию отключить входящие звонки из-за рубежа на стационарные телефоны. Также любой абонент мобильной или фиксированной связи сможет самостоятельно установить запрет на получение международных вызовов. Исключение сделано для номеров из Беларуси.

В «Ростелекоме» сообщили, что проект по установке запрета на входящие международные звонки находится на финальной стадии реализации, и клиенты смогут воспользоваться услугой уже в ближайшее время. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что технически операторы способны реализовать такой запрет, и с учётом массовых мошеннических звонков из-за рубежа эта мера востребована. Партнер Comnews Research Леонид Коник выразил сомнение относительно исключения Беларуси, так как оттуда тоже могут звонить мошенники.Второе значимое изменение касается использования SIM-карт детьми. Если ранее родители были обязаны сообщать операторам о переданных в пользование ребёнку номерах, то теперь такое уведомление становится правом, а не обязанностью. При этом на «детские» SIM-карты операторы не будут отправлять SMS-сообщения, содержащие коды подтверждения аутентификации или подтверждения значимых действий. Также в законопроекте сохраняется требование к соцсетям и другим ресурсам из реестра РКН при авторизации проверять принадлежность номера взрослому или ребёнку.Операторы связи в целом поддержали инициативу. В Т2 заявили, что прорабатывают продуктовые решения для защиты детей, поскольку мошенники всё чаще используют несовершеннолетних в своих атаках для входа в домохозяйства. В «МегаФоне» и «Вымпелкоме» (билайн) также подтвердили готовность исполнять требования закона и обеспечить техническую возможность ограничения авторизационных SMS для детей. В МТС от комментариев отказались.В Ассоциации больших данных (АБД) усомнились в эффективности предлагаемых мер. Эксперты организации указали, что возрастная маркировка контента задаётся создателем контента, поэтому сведения о «детской» SIM-карте сами по себе не обеспечивают корректные ограничения. Кроме того, большинство мошеннических сценариев основаны на социальной инженерии и используют голосовую связь, а не SMS. В АБД также предупредили о рисках утечки данных: в случае принятия закона у всех организаторов распространения информации появится список номеров несовершеннолетних, что может быть использовано злоумышленниками.