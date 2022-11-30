Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, обнаружила в рунете несколько десятков мошеннических сайтов, которые эксплуатируют популярную тематику — проведение в Катаре чемпионата мира по футболу FIFA 2022. Было выявлено более шестидесяти таких ресурсов, и их количество продолжает увеличиваться.
Жертву заманивают на сайт через соцсети, мессенджеры и рекламу на сайтах и в мобильных приложениях, предлагая поучаствовать в розыгрыше билетов на Чемпионат мира, крупных денежных сумм и дорогостоящих товаров. Как правило, нужно открывать виртуальные коробки, и после нескольких попыток приз, конечно же, выпадает.
Дальше включается старая и давно известная схема развода — для получения приза нужно оплатить комиссионный сбор в размере 300-500 рублей. К мошенникам также могут попасть платёжные данные, поскольку страница, куда надо вводить номер карты, срок действия и код защиты, на самом деле не банковская, фейковая — информация с неё моментально утекает к мошенникам в открытом виде.
Эксплуатация мошенниками темы чемпионата мира по футболу популярна не только в России. В общей сложности в интернете насчитывается около 16 тысяч мошеннических сайтов с аналогичными псевдорозыгрышами.
Мошенники обирают россиян, прикрываясь чемпионатом мира по футболу в Катаре
Александр Кузнецов —
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