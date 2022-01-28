



Банк ВТБ рассказал о новой мошеннической схеме, к которой стали прибегать преступники. Она начала получать широкое распространение с начала этого года.



Мошенники запустили поддельные сайты, на которых по сниженным ценам продаются билеты на концерт и другие массовые мероприятия. Реклама этих сайтов размещается в соцсетях, мессенджерах и на других платформах. Жертве, которую удалось заманить на сайт, предлагают заполнить форму с указанием его персональных и платёжных данных, в том числе полные банковские реквизиты.



Оплатить билет с первого раза не получается, на сайте отображается сообщение об ошибке, и предлагается совершить оплату ещё раз. В это же время на телефон жертвы приходят SMS-сообщения для подтверждения платежа, код необходимо ввести в специальной форме на сайте. На самом деле эти коды используются мошенниками для того, чтобы от имени жертвы подтверждать переводы денег на свои счета. Со стороны банка это выглядит так, будто клиент самостоятельно по своей воле подтверждает такие переводы, поскольку ввод кода из SMS приравнивается к упрощенной цифровой подписи.



Мошенники могут полностью опустошить банковский счёт жертвы, попавшей в ловушку на поддельном сайте. Они показывают сообщения об ошибке платежа до тех пор, пока на карте есть хоть сколько-нибудь денег, и переводят средства разными суммами вплоть до полного обнуления баланса. Чем быстрее жертва поймёт, что её обманули, тем больше денег ей удастся уберечь, но лучше вообще не попадаться на такое.







