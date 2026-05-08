Мошенники освоили мини‑приложения Telegram и массово обманывают жертв

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий МВД РФ предупредило об эволюции цифрового мошенничества внутри экосистемы Telegram. Преступники начали массово использовать Telegram Mini Apps, перейдя от разовых ботов к полноценным конструкторам для реализации обманных схем.

В пакетные предложения входят готовые боты, домены, шаблоны, а также механизмы слежки и автоматизации. Исследователи выявили инфраструктуру Femitbot, которая насчитывает свыше 146 ботов, групп и каналов, более 100 идентификаторов для отслеживания пользователей и около 30 эксплуатируемых брендов.Жертв завлекают обещаниями розыгрышей или пассивного дохода, демонстрируя фиктивный баланс, рост прибыли в реальном времени, VIP‑статусы и подстёгивающие таймеры. Когда пользователь пытается вывести мнимый заработок, ему предлагают либо внести депозит, либо привести новых участников. Вся коммуникация происходит внутри знакомого интерфейса — боты выглядят как часть экосистемы Telegram, а авторизация через аккаунт создаёт ложное чувство безопасности. В качестве приманки злоумышленники используют темы онлайн‑казино, криптовалют, инвестиций, ИИ‑сервисов, стриминговых платформ и подработки. Среди брендов, под которые маскируются мошенники, — Netflix, Binance, OKX, MoonPay и NVIDIA.