Мошенники оживились перед Днём влюблённых. Какие уловки они используют?

Киберполиция России предупреждает граждан о росте мошеннической активности перед 14 февраля. Аферисты используют романтическую тематику для получения доступа к чужим финансам, они применяют несколько схем, нацеленных на пользователей сайтов знакомств и онлайн-покупателей. Эксперты советуют проявлять повышенную осторожность.

Первая схема связана с фальшивыми профилями на платформах для знакомств. Мошенники, которых также называют воркерами, создают привлекательные анкеты с помощью ИИ. Они генерируют реалистичные фотографии и даже видео, а затем в ходе общения под различными предлогами выманивают деньги и конфиденциальные данные.

Вторая схема строится вокруг поддельных сайтов по доставке цветов и подарков. Злоумышленники создают копии известных маркетплейсов или интернет-магазинов. Отличительными признаками таких ресурсов являются подозрительно низкие цены и единственный способ оплаты. Покупатель, введя данные своей карты на такой странице, передаёт их мошенникам.

Третья методика задействует массовые рассылки с объявлениями о крупных скидках. Ссылки в таких письмах и SMS ведут на фишинговые сайты.

Ещё один метод предполагает неожиданную доставку букета или подарка курьером. В этом случае злоумышленник просит получателя назвать код из SMS для подтверждения личности, что является явным признаком обмана.

Основное правило безопасности — не сообщать одноразовые коды из сообщений, их могут запрашивать только мошенники. При онлайн-покупках необходимо тщательно проверять адрес сайта и наличие защищённого соединения. Также стоит с осторожностью относиться к новым знакомым в сети, которые избегают личных встреч. При возникновении подозрений следует прекратить общение и обратиться в правоохранительные органы.

4
