Мошенники переключились на таксистов. Довёз, получил деньги — и остался должен в тысячу раз больше

Александр



Сотрудничающий с «Яндекс Такси» водитель рассказал о негативном опыте своего коллеги в городе Химки. Он выполнил заказ, а через какое-то время стал фигурантом уголовного дела о хищении, которое он не совершал.

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Таксисту поступил заказ, но сам клиент не поехал, а попросил отвезти пакет с книгами и журналами. Водитель проверил, нет ли в пакете чего-нибудь запрещённого, и согласился выполнить доставку. Он приехал на указанный адрес, там к нему подошёл мужчина, приехавший на другом такси, забрал пакет и ушёл.

Казалось бы история должна была закончиться на этом, но нет. Спустя несколько дней таксисту позвонили из полиции и попросили подойти в отдел, чтобы он дал объяснения. Оказалось, что отправитель написал на него заявление — якобы из пакета пропали 400 тысяч рублей, которые он хотел передать своему знакомому. Сейчас мужчине светит уголовная статья — кража в особо крупном размере. Он находится в подавленном состоянии, а его коллега советует другим таксистам не брать у клиентов какие бы то ни было вещи, чтобы у мошенников не было повода обвинить их в краже.

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Комментарии

kardigan
+3895
kardigan
Что за бред. В этом случае можно так любого курьера разводить. Каким образом типок доказал, что у него там деньги были?!
Просто послать всех куда подальше. А вообще нужно тогда уже курьерам принимать по описи-принял, сдал, но соответственно и цены станут другими.
2 часа назад в 14:58
#
tellurian
+2134
tellurian
Мутная история.
Не раз пользовался Яндекс курьерами.
Пусть докажет что отправитель клал деньги и ещё расскажет откуда у него они.
2 часа назад в 15:01
#
kardigan
+3895
kardigan tellurian
Ну откуда баблишко можно и не объяснять, вот зачем он таранил их в книгах это интересно было бы узнать. Пусть лучше докажет, что там были деньги.
В полиции тоже не идиоты одни сидят и прессовать чувака просто из за каких то там слов не станут. Больше эта история смахивает на сказку очередного недоблогера.
час назад в 15:24
#
YABLOKOFON
+375
YABLOKOFON tellurian
Перевоз денег в доставке запрещен и не только денег. Так что очевидно решили поживиться
20 минут назад
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