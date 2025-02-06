Мошенники переключились на таксистов. Довёз, получил деньги — и остался должен в тысячу раз больше





Сотрудничающий с «Яндекс Такси» водитель рассказал о негативном опыте своего коллеги в городе Химки. Он выполнил заказ, а через какое-то время стал фигурантом уголовного дела о хищении, которое он не совершал. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Таксисту поступил заказ, но сам клиент не поехал, а попросил отвезти пакет с книгами и журналами. Водитель проверил, нет ли в пакете чего-нибудь запрещённого, и согласился выполнить доставку. Он приехал на указанный адрес, там к нему подошёл мужчина, приехавший на другом такси, забрал пакет и ушёл.Казалось бы история должна была закончиться на этом, но нет. Спустя несколько дней таксисту позвонили из полиции и попросили подойти в отдел, чтобы он дал объяснения. Оказалось, что отправитель написал на него заявление — якобы из пакета пропали 400 тысяч рублей, которые он хотел передать своему знакомому. Сейчас мужчине светит уголовная статья — кража в особо крупном размере. Он находится в подавленном состоянии, а его коллега советует другим таксистам не брать у клиентов какие бы то ни было вещи, чтобы у мошенников не было повода обвинить их в краже.