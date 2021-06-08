



Аналитики компании Bi.Zone выявили новую тенденцию мошеннических звонков. Мошенники стали примерно вдвое реже представляться сотрудниками службы безопасности банка и сообщать о несанкционированных переводах, поскольку всё меньше людей «ведутся» на такую легенду.



Наверное, в России не осталось людей, кому бы ещё не позвонила «служба безопасности», а если такие и есть, они всё равно были предупреждены знакомыми о том, что подобные звонки совершают мошенники.



Как выяснили эксперты, сейчас мошенники практикуют звонки под видом полиции, прокуратуры и прочих подобных ведомств. Поводы выманить у жертвы деньги здесь разнообразнее, чем в случае с банками: например, человеку могут предложить откупиться от возбуждения против него уголовного дела или заплатить за то, чтобы из полицейского участка отпустили его знакомого. Эта схема не новая, но пока ещё не особо распространённая, поэтому далеко не все жертвы понимают, что их «разводят».



Мошенники постоянно ведут работу над ошибками и очень гибко подстраиваются под требования рынка. Они отказываются от изживших себя сценариев ищут максимально эффективные схемы, позволяющие извлекать как можно больше прибыли.







