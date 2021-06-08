Аналитики компании Bi.Zone выявили новую тенденцию мошеннических звонков. Мошенники стали примерно вдвое реже представляться сотрудниками службы безопасности банка и сообщать о несанкционированных переводах, поскольку всё меньше людей «ведутся» на такую легенду.
Наверное, в России не осталось людей, кому бы ещё не позвонила «служба безопасности», а если такие и есть, они всё равно были предупреждены знакомыми о том, что подобные звонки совершают мошенники.
Как выяснили эксперты, сейчас мошенники практикуют звонки под видом полиции, прокуратуры и прочих подобных ведомств. Поводы выманить у жертвы деньги здесь разнообразнее, чем в случае с банками: например, человеку могут предложить откупиться от возбуждения против него уголовного дела или заплатить за то, чтобы из полицейского участка отпустили его знакомого. Эта схема не новая, но пока ещё не особо распространённая, поэтому далеко не все жертвы понимают, что их «разводят».
Мошенники постоянно ведут работу над ошибками и очень гибко подстраиваются под требования рынка. Они отказываются от изживших себя сценариев ищут максимально эффективные схемы, позволяющие извлекать как можно больше прибыли.
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Лет 15 назад развели так бабушку мою.
Сначала пришли домой, открыл отец, и они спросили, дома ли я (убедились, что дома меня нет). Затем позвонили бабушке, которая жила отдельно, и сказали, что я сбил человека, и чтобы замять дело — нужно заплатить. Бабушка потом сказала, что они якобы даже мне трубку давали, и я своим голосом это подтвердил. В итоге бабушка метнулась сразу в Сбербанк, там ее уже встретил человек, и она отдала ему около 50000₽😕
Обычно сразу кладут трубку.)