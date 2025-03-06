Мошенники придумали беспроигрышную схему накануне 8 марта
Александр Кузнецов —
Злоумышленники разработали схему, направленную на обман женщин, ожидающих подарки накануне главного женского праздника. Подобная схема существовала и раньше, но сейчас её реализация поставлена на поток, а попасться может любая, если не проявить достаточно бдительности.
Мошенники используют различные базы с утечками личных данных, обзванивая потенциальных жертв, и притворяются доставщиками цветов и различных подарков. Позвонивший приятным голосом сообщает даме, что ей должны привезти праздничный презент, и просит сообщить адрес. Для подтверждения доставки якобы нужно назвать код из SMS, а этот код, как не сложно догадаться, на самом деле необходим злодею для угона аккаунта в «Госуслугах» или для входа в личный кабинет банка.
Само собой, никаких цветов и подарков девушке никто не привозит. Даже наоборот — её банковские счета обчищают, выводя все доступные средства или даже оформляя кредиты дистанционным способом.
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