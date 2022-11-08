Как рассказала Baza, в Москве нашлись мошенники, которые целый месяц бесплатно питались в фастфуд-заведении «Вкусно — и точка» на Волоколамском шоссе. Для этого они изобрели довольно хитрую схему и фактически эксплуатировали баг в компьютерной системе.
Хитрецы заказывали еду через кассу самообслуживания, открывали техническую дверцу, отключали терминал, забирали еду, а затем снова включали терминал. Система настроена таким образом, что она считала, будто при оформлении заказа произошёл сбой, а потому автоматически возвращала деньги за последний заказ на карту покупателя.
Сотрудники «Вкусно — и точка» долго не замечали обман, но однажды проверили кассовую отчётность и обнаружили нехватку нескольких тысяч рублей. Мошенников быстро вычислили по камерам и теперь им судимость. На первый раз они могут отделаться штрафом или условным сроком.
Мошенники придумали, как бесплатно питаться во «Вкусно — и точка»
Александр Кузнецов —
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