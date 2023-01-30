Мошенники придумали, как воровать деньги через Ozon. Наколоть могут любого

Александр



Юрий Глазков рассказал на vc.ru, как его обманули мошенники. Для этого они использовали Ozon, зарегистрировавшись там в качестве продавца.

Юрий присмотрел на Ozon пианино Casio и пополнил «Ozon Карту» (внутренний платёжный инструмент маркетплейса) примерно на 38 тысяч рублей. При оплате с другой карты цена была бы на 15 тысяч рублей выше.

После оформления заказа ему позвонил человек, представившийся представителем Ozon. Он уточнил дату и время доставки, а затем попросил назвать четыре последние цифры номера телефона, с которого Юрию поступит звонок. Звонящий обосновал это тем, что при предоставлении скидки более 10 тысяч рублей необходимо подтверждать заказ в ручном режиме. Юрий решил, что раз за товар уже заплачено, он ничем не рискует, и назвал четыре последние цифры. Звонящий подтвердил заказ и ещё раз напомнил, когда привезут товар.

Юрий почуял неладное, и действительно, когда он зашёл в личный кабинет «Ozon Счёта», увидел, что заказ был отменён, а деньги были переведены другому человеку.

Что произошло на самом деле? Мошенник зарегистрировался в качестве продавца на Ozon, выставил на продажу товар (которого у него на самом деле нет), установил крупную скидку при оплате с «Ozon Карты», после оформления заказа получил информацию о покупателе, включая номер телефона. Далее он позвонил по этому номеру, параллельного пробуя зайти в кабинет «Ozon Счёта» покупателя. Для подтверждения входа как раз и требовались четыре последние цифры входящего номера. Получив доступ к счёту, мошенник вывел деньги через СБП на подставное лицо, то ещё куда-нибудь, после чего они были обналичены или проданы в даркнете.

Ozon не захотел возвращать Юрию его деньги, а посоветовал обратиться в полицию, пообещав предоставить необходимые сведения о продавце по запросу от правоохранителей.

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Комментарии

Dmitriy
+383
Dmitriy
Какой бред сивой кобылы. Если придумывать, то хотя бы элементарно надо знать, как работает авторизация на Озоне, ибо тут больное воображение сообщило, что вход в аккаунт на озоне происходит по последним четырем цифрам телефона....
Вчера в 18:56
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+2
Алексей Dmitriy
По последним 4 цифрам телефона, который позвонит. Прежде чем язвить, узнали бы теорию. Бывают смс на телефон для подтверждения, а бывает требуют последние 4 цифры телефона, который позвонит, для подтверждения.
Вчера в 20:37
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–3
mr.CSKA
Н@ипали лоха😂
Вчера в 19:23
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