Мошенники придумали схемы с картами для пополнения Apple ID

На фоне дефицита и резкого подорожания подарочных карт для пополнения Apple ID в России активизировались мошенники, предлагающие скидки через сомнительные каналы продаж. Аферисты используют желание покупателей сэкономить и получить доступ к сервисам и приложениям для платформ Apple в условиях, когда легальный способ пополнения счёта стал труднодоступным и дорогим.
Злоумышленники применяют несколько схем. В одних случаях они продают карты с большой скидкой, которые после оплаты оказываются недействительными или уже использованными. В других вовлекают жертв в более сложные сценарии: заманивают на фишинговые сайты, собирающих данные банковских карт, или обманывают в мессенджерах, где человека убеждают перевести деньги за несуществующий код пополнения.
Россиянам стоит быть внимательными и приобретать подарочные карты только у проверенных продавцов с высокой репутацией. Также нужно помнить, что чрезмерно низкая цена — первый признак мошенничества. В условиях, когда оплата через мобильный счёт больше недоступна, а цены на оставшиеся подарочные карты на маркетплейсах выросли в несколько раз, спрос на альтернативные способы пополнения резко увеличился, чем и пользуются аферисты. Нельзя переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и сообщать коды из SMS. В случае кражи денег следует немедленно обращаться в банк и полицию.