Мошенники разыгрывают новую схему — притворяются любвеобильными зеками

Александр



Полиция Кировской области рассказала о необычном случае кражи денег с банковских счетов кировчанки. Она познакомилась с заключённым, попала под его чары и лишилась более 340 тысяч рублей в попытке освободить его из мест заключения.

Потерпевшая рассказала полицейским, что познакомилась в соцсети с неким Александром, который сразу признался, что сидит в колонии. И у него якобы есть возможность выйти на свободу, но для этого нужны деньги. Женщина послушно предоставила ему доступ к своему онлайн-кабинету в банке, тот оформил на неё кредит на 250 тысяч рублей, но не смог перевести средства. Тогда кировчанка обналичила заёмные деньги и положила их на указанный счёт. По той же схеме злоумышленник оформил в других банках ещё два кредита на общую сумму 90 тысяч рублей и перевёл эти деньги себе.

Зек-ловелас обещал вернуть деньги как только выйдет на свободу и приедет к своей возлюбленной, но вскоре даже прекратил отвечать на её сообщения. Женщина поняла, что её обманули и пошла жаловаться в полицию. Теперь подозреваемого ищут, ему светит наказание по ч. 3 ст. 158 УК РФ — крупная кража с банковского счёта.

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Комментарии

Tigrolik
+541
Tigrolik
С чего это новую? Этой схеме уже наверное не десятки, а сотни лет.
Сегодня в 19:17
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