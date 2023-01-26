Мошенники разыгрывают новую схему — притворяются любвеобильными зеками





Полиция Кировской области рассказала о необычном случае кражи денег с банковских счетов кировчанки. Она познакомилась с заключённым, попала под его чары и лишилась более 340 тысяч рублей в попытке освободить его из мест заключения.



Потерпевшая рассказала полицейским, что познакомилась в соцсети с неким Александром, который сразу признался, что сидит в колонии. И у него якобы есть возможность выйти на свободу, но для этого нужны деньги. Женщина послушно предоставила ему доступ к своему онлайн-кабинету в банке, тот оформил на неё кредит на 250 тысяч рублей, но не смог перевести средства. Тогда кировчанка обналичила заёмные деньги и положила их на указанный счёт. По той же схеме злоумышленник оформил в других банках ещё два кредита на общую сумму 90 тысяч рублей и перевёл эти деньги себе.



Зек-ловелас обещал вернуть деньги как только выйдет на свободу и приедет к своей возлюбленной, но вскоре даже прекратил отвечать на её сообщения. Женщина поняла, что её обманули и пошла жаловаться в полицию. Теперь подозреваемого ищут, ему светит наказание по ч. 3 ст. 158 УК РФ — крупная кража с банковского счёта.

