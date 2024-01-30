Мошенники совсем обленились и перестали придумывать новые схемы. Зачем, если старые прекрасно работают





Baza рассказала об очередном выдающемся случае мошенничества — на этот раз более чем на 6 миллионов рублей обобрали бывшего генерального консула РФ в Афганистане Евгения Кулиша. Примечательно, что мошенники развели его с использованием очень древней схемы, о которой, казалось бы, должно быть известно всем.



Мошенник позвонил Кулишу через WhatsApp, по старинке представился сотрудником службы безопасности банка, заявил, что его средства в опасности, и их нужно перевести на защищённый счёт, чтобы спасти от кражи. Экс-чиновник поверил, пошёл к банкоматам, снял все свои сбережения в разных банках и перечислил их на продиктованный ему счёт.



Кулиш отправил мошенникам 6 миллионов 284 тысячи рублей и лишь спустя неделю к нему пришло осознание того, что его деньги теперь находятся у мошенников. Он пошёл в полицию, и теперь по его заявлению возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.





Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым