Мошенники совсем обленились и перестали придумывать новые схемы. Зачем, если старые прекрасно работают

Александр



Baza рассказала об очередном выдающемся случае мошенничества — на этот раз более чем на 6 миллионов рублей обобрали бывшего генерального консула РФ в Афганистане Евгения Кулиша. Примечательно, что мошенники развели его с использованием очень древней схемы, о которой, казалось бы, должно быть известно всем.

Мошенник позвонил Кулишу через WhatsApp, по старинке представился сотрудником службы безопасности банка, заявил, что его средства в опасности, и их нужно перевести на защищённый счёт, чтобы спасти от кражи. Экс-чиновник поверил, пошёл к банкоматам, снял все свои сбережения в разных банках и перечислил их на продиктованный ему счёт.

Кулиш отправил мошенникам 6 миллионов 284 тысячи рублей и  лишь спустя неделю к нему пришло осознание того, что его деньги теперь находятся у мошенников. Он пошёл в полицию, и теперь по его заявлению возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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Комментарии

Monseuir Kotoff
+227
Monseuir Kotoff
Лох не мамонт, лох не вымрет
Сегодня в 09:40
#
tellurian
+2661
tellurian
Думаю это фехйковые новости, отвлекают граждан от своих проблем. Что у кого-то ещё хуже, чем у них. Имхо
Сегодня в 09:40
#
fly666666
+494
fly666666
Вы когда-нибудь пробовали снять в банкомате 6млн? Когда я пытаюсь снять 50тыр, он пишет денег недостаточно🤦‍♂️
Сегодня в 09:47
#
+144
Basy fly666666
Точно. Я в том году снимал 400 тыс со сбера. Сначала 200 снял, на вторых 200 мне сбер заблокировал карту))
Сегодня в 10:34
#
tellurian
+2661
tellurian Basy
Может у него премиум пакет, там лимит выше, чем у простого пакета обслуживания.
Сегодня в 10:38
#
tellurian
+2661
tellurian fly666666
В любом банке есть лимит на снятие наличных. Крупные суммы надо заказывать.
Только если у клиента не премиум пакет с безлимитом.
Сегодня в 10:37
#
fly666666
+494
fly666666 tellurian
В моём случае, в нём тупо заканчивались деньги
Сегодня в 10:48
#
tellurian
+2661
tellurian fly666666
Согласен. Для сбора больших сумм нужно обойти кучу банкоматов. И система в банке ещё будет сигнализировать о больших снятиях. Точно позвонят спросить.
Сегодня в 11:02
#
tellurian
+2661
tellurian fly666666
Зависит от места установки банкомата.
Сегодня в 11:04
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