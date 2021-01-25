В последние недели резко возросла популярность мессенджера Telegram. Это привело к тому, что на него всё чаще обращают внимание мошенники, желающие обогатиться незаконными методами.
По сведениям «Коммерсанта», владельцы нескольких популярных российских телеграм-каналов столкнулись с попытками взлома. Мошенники отправляют владельцам каналов в личные сообщения файл с трояном, а если открыть этот файл, он украдёт данные для авторизации, необходимые для получения доступа к администрированию канала.
Таким образом пытались украсть телеграм-канал Baza у сооснователя проекта Никиты Могутина. Он получил от злоумышленника файл якобы с рекламой GeekBrains, а до этого неизвестные пытались зайти в его личный аккаунт. Образовательная платформа GeekBrains получила ещё несколько жалоб на то, что от её имени рассылаются сомнительные файлы с вредоносным содержимым.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты по кибербезопасности полагают, что увеличение количества попыток угнать телеграм-каналы связано с большой популярностью мессенджера. В середине января 2021 года основатель Telegram Павел Дуров заявил, что количество пользователей Telegram превысило полмиллиарда человек, причём значительный приток новичков был зафиксирован после того, как WhatsApp внёс изменения в политику конфиденциальности и предупредил о возможности передачи пользовательских данных в Facebook.
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