Мошенники стали наживаться на замедлении Telegram

Специалисты по информационной безопасности зафиксировали в Telegram мошеннические ресурсы, эксплуатирующие тему замедления мессенджера в России. Компания F6, занимающаяся кибербезопасностью, обнаружила вредоносного бота и несколько каналов, которые предлагают пользователям ускорить работу приложения. С помощью этих инструментов злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам граждан.
Помимо ботов, в мессенджере стали появляться тематические каналы, предлагающие скачать ПК-клиенты с дополнительными функциями для обхода ограничений — в одном из таких архивов эксперты обнаружили троянский вирус, замаскированный под легитимное приложение для Windows. Под видом полезного софта распространяются вредоносные файлы (чаще всего в формате APK для устройств на Android) или ссылки фишинговые страницы. После установки такая программа может получить доступ к личным сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. В ряде случаев жертве предлагают ввести данные банковской карты для «активации сервиса», после чего происходит несанкционированное списание денежных средств.