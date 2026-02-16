Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Мошенники стали наживаться на замедлении Telegram

Александр

Фото freepik

Специалисты по информационной безопасности зафиксировали в Telegram мошеннические ресурсы, эксплуатирующие тему замедления мессенджера в России. Компания F6, занимающаяся кибербезопасностью, обнаружила вредоносного бота и несколько каналов, которые предлагают пользователям ускорить работу приложения. С помощью этих инструментов злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам граждан.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Схема обмана построена на многоступенчатой социальной инженерии. Для активации якобы полезного бота пользователя просят подтвердить, что он не робот, нажав соответствующую кнопку. Этим действием человек неосознанно даёт согласие на передачу мошенникам данных о своём номере телефона. Затем жертву просят ввести пятизначный код, который якобы пришёл для проверки от бота. На самом деле этот код нужен для авторизации в Telegram. Если пользователь введёт его в форме на мошеннической странице, а в его аккаунте не активирован облачный пароль, злоумышленники мгновенно получат полный доступ к профилю.

Помимо ботов, в мессенджере стали появляться тематические каналы, предлагающие скачать ПК-клиенты с дополнительными функциями для обхода ограничений — в одном из таких архивов эксперты обнаружили троянский вирус, замаскированный под легитимное приложение для Windows. Под видом полезного софта распространяются вредоносные файлы (чаще всего в формате APK для устройств на Android) или ссылки фишинговые страницы. После установки такая программа может получить доступ к личным сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. В ряде случаев жертве предлагают ввести данные банковской карты для «активации сервиса», после чего происходит несанкционированное списание денежных средств.

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
За такие переводы в 2026 году любой банк заблокирует ваши деньги и счет. Всё что нужно знать о 115-ФЗ и 161-ФЗ
Крупные банки понизили проценты по вкладам и накопительным счетам
Банки начнут отчитываться властям, когда клиенты снимают наличные

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии