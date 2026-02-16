Мошенники стали наживаться на замедлении Telegram

Специалисты по информационной безопасности зафиксировали в Telegram мошеннические ресурсы, эксплуатирующие тему замедления мессенджера в России. Компания F6, занимающаяся кибербезопасностью, обнаружила вредоносного бота и несколько каналов, которые предлагают пользователям ускорить работу приложения. С помощью этих инструментов злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам граждан.

